Os Peares celebra con vítores la proclamación de Feijóo

La proclamación de Alberto Núñez Feijóo como líder del PP no solamente se ha vivido en Sevilla. En Os Peares, el pueblo que vio nacer al dirigente gallego, ha habido una celebración paralela con pancartas de apoyo y fuegos de artificio.

A 813 kilómetros de distancia, los que separan Sevilla de Os Peares, los vecinos han querido seguir íntegramente el discurso de Feijóo, con mensajes de "Presidente, gracias por cuidarnos"; "Os Peares orgullosos de ti, siempre contigo"; "Alberto, o noso presidente", o ¿confiamos en ti¿, mostrando en todos ellos su apoyo incondicional a Albertiño, en esta su nueva etapa como líder del PP nacional.

Desde la cantina situada en la estación ferroviaria, actualmente cerrada, los moradores del lugar no se han perdido detalle de su intervención, entre aplausos y gritos de ánimo dirigidos al nuevo líder nacional del Partido Popular.

No faltó de nada: hubo pinchos variados y champán para celebrar la esperada designación.

En esta población, donde empieza y finaliza la Ribeira Sacra, Alberto no es sólo un líder político más sino que es "un vecino", una persona a la que conocen de siempre y un motivo de "orgullo", cuentan a Efe varios de los que le vieron crecer. Y medrar.

"Estoy súper orgullosa, qué puedo decir, me gustaría que estuviese en Galicia pero estoy contenta por él", ha compartido una prima de Feijóo, María Jesús, quien "por el apoyo que está recibiendo" intuye que "llegará lejos".

Esta mujer no se quiso perder la gala celebrada en Os Peares, tierra natal de su pariente.

Manuel Nóvoa, uno de los que más conoce al político gallego y que se encargó de organizar este ceremonial, junto con otros colegas, ha destacado el "orgullo" de este pintoresco núcleo por el nombramiento de Alberto, "un vecino, un amigo y el mejor presidente que tuvo Galicia".

Desde Os Peares, un auténtico sudoku administrativo conformado por dos provincias, cuatro ayuntamientos, tres partidos judiciales, tres comarcas y tres ríos, los que siguen a Feijóo coinciden en su valía y buen hacer, y de este paso, que les deja un sabor "agridulce" por el hecho de tener que irse a Madrid, opinan desde ya que "va a ser bueno para España".

Vecinos de Os Peares siguen el congreso del PP.

"Es un salto cuantitativo, si ya era importante donde estaba, ahora va a llegar alto, confiamos en él", comenta Vicente González Quintela, quien ha "agradecido" a Feijóo el trabajo que hizo por esta localidad.

Otras vecinas como María González destacan el "orgullo" que supone ver a Feijóo como líder nacional y ya lo ven como "futuro presidente del Gobierno". "Es una persona inteligente, trabajadora que lleva unos valores muy importantes que son la familia y los amigos", reseña Loli.

En Os Peares hablan de Feijóo como Alberto, el nieto de la Eladia, la estanquera y, como mucho, los más allegados, como el hijo de Sira y Saturnino.

Así lo hacen saber Rosa la peluquera, Emilio, Luisiño o Mariceli, fieles que le siguen allá donde va.

Profeta en su tierra, cuentan de él que no era el típico niño "revoltoso" que hacía el traste por el pueblo.

Luisiño, que estudió con Alberto, dice que ya desde pequeño era "muy responsable", más allá de algún pequeño tropiezo. "Una vez suspendió matemáticas, y su padre, que era muy estricto, se enfadó. Entonces el colegio de San Pedro estaba gestionado por Saltos de Sil.

Rosa, la peluquera, rememora que cuando iba a su negocio con su madre siempre le decía que fuera "a jugar", pero él prefería sentarse allí a esperar. Además, era muy observador. "Y era muy ordenado y muy listo".

A su lado, opina Mariceli: "¿Que qué me parece que Alberto se vaya a Madrid? Pues yo no tengo ninguna duda que será un buen presidente (ese futuro le presume), ya lo demostró allí donde estuvo. Creo que lo puede hacer, no hay nadie a día de hoy que tenga más experiencia".

Para esta nueva etapa que comienza, los vecinos piden para él algo de suerte. "Que vaya a Madrid me hace ilusión pero también piensas, que Dios le traiga suerte porque buena falta le hará", expone Mariceli, quien conoció a la familia cuando ella empezó en la sastrería y, posteriormente, en el Muíño, lugar al que fue varias veces Feijóo a celebrar "los cumpleaños".

"Siempre se metía en la cocina a saludar", afirma.

Anécdotas no faltan. "Recuerdo que cuando empezaba, en un mitin en Monforte, paró el acto y bajó a saludarme", completa Luisiño.

También en campaña era habitual verle por Os Peares, entre mitin y mitin.

Tras su salto a Madrid, no dejan de arroparle: "Está preparado, lo va a hacer bien", repiten como un mantra los vecinos, que no dudan a la mínima oportunidad que tienen en volcarse con el, para ellos, su político más representativo.

"Estoy seguro de que él sabrá salir de todo eso, está preparado", agrega Rosario. Con todo, recuerdan, sarcasmo mediante, que si tiene 'morriña', tiene al alcance el Ave de vuelta a Ourense. Son dos horas y cuarto. Por si algún día quiere volver.