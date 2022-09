¿Cómo valora los primeros 100 días de Rueda al frente de la Xunta?

Después de un hiperliderazgo como el del presidente Feijóo parecía muy difícil hacer una transición ordenada y tranquila, pero desde el Partido Popular de Galicia lo conseguimos. Hemos hecho una transición modélica basada en la unidad, responsabilidad y nuestro compromiso con los gallegos, a los que nos debemos como partido mayoritario. Y a partir de ahí, todo lo que se ha hecho desde la Xunta y desde el partido ha sido continuar con ese legado y mejorarlo. De hecho, ya se han tomado algunas decisiones importantes como ampliar el calendario de vacunación o bajar impuestos. Y seguiremos en esa línea.

Uno de los principales hándicaps de Rueda parecía su bajo grado de conocimiento entre los gallegos. ¿Cree que ha mejorado en este aspecto?

Teníamos al presidente Feijóo, que hacía una política muy presidencialista y los conselleiros eran menos conocidos, pero creo que Rueda, siendo vicepresidente y habiendo sido secretario general del partido, tenía un índice de conocimiento más alto que el resto. De todos modos, en estos cien días creo que ha tenido muchísima capacidad de trabajo, de presencia en muchísimos sitios. Se ha multiplicado y creo que eso ha propiciado que lo conozca mucha más gente.

El presidente dijo que apostaba por el continuismo pero imprimiendo el estilo Rueda. ¿En qué se ha hecho notar?

El estilo Rueda consiste en demostrar que la capacidad de gestión, el rigor, la estabilidad y el trabajo no están reñidos con la cercanía. Él es una persona muy cercana y afable, pero es un presidente que sin dejar a un lado esa proximidad con la gente y esa habilidad social demuestra que es un presidente serio, riguroso y con capacidad de gestión de los problemas más importantes de Galicia.

¿Qué diferencias encuentra entre el estilo Feijóo y el estilo Rueda?

No me gusta hacer comparaciones. Creo que los dos son diferentes y que los gallegos conocen perfectamente al presidente Feijóo, y que poco a poco irán conociendo al presidente Rueda.

La pregunta es inevitable: ¿Echan de menos a Feijóo?

Es que Feijóo no se ha ido, sigue ahí pero está en el piso de arriba. Lo tenemos siempre a mano para cualquier cosa y ahora está haciendo un servicio importantísimo para Galicia, defendiendo los intereses también de España, que está en manos de un Gobierno que la está llevando a la deriva.

¿Hubo algún fuego interno que apagar en estos 100 días?

No. La verdad es que el partido está más unido que nunca. Todos somos conscientes del reto que tenemos por delante, de lo complicado de la situación. Por una parte a nivel estatal, que afecta a Galicia, como son las consecuencias de una pandemia, la guerra de Ucrania y el peor Gobierno de la historia de España, que no es capaz de poner en marcha medidas para paliar esta crisis energética. En ese sentido, nosotros, como partido serio que somos, no podemos permitirnos estar despistados con otras cosas. No podemos distraernos como el PSdeG con sus líos internos, o el BNG con sus ansias de independencia, sino que tenemos que estar centrados en resolver los problemas de la gente.

Estamos ya en septiembre y ante la vuelta al cole más cara que se recuerda a causa de la inflación. ¿Son suficientes las ayudas actuales o la Xunta contempla otro tipo de medidas, como la gratuidad de los libros de texto?

El hecho de que sea la vuelta al cole más cara no es solo por efecto de la inflación, sino también por una modificación legislativa [la ley Lomloe] que ha provocado que se cambien los libros de texto y que por tanto no se puedan reutilizar los de años anteriores. De todos modos, la Xunta garantiza libros a las familias con pocos recursos. Nosotros no compramos la propuesta del PSOE de café para todos. No vemos justo que los hijos de un diputado tengan libros gratis si se los podemos comprar. Quienes los necesitan los tienen.

También es el inicio del curso en la política, supongo que con el partido trabajando a pleno rendimiento de cara a las municipales. ¿Confía en recuperar alguna de las siete ciudades?

El 2015 fue un año muy malo electoralmente porque el partido pagó las medidas de ajuste de Rajoy, que eran necesarias tras dejar el PSOE el país casi en quiebra en 2011. Además, afloraron en esa época casos de corrupción que dejaron la marca del partido muy dañada. En 2019 todavía se arrastró esa situación, pero ahora estamos en condiciones de mejorar los resultados. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos la marca del Partido Popular, que suma. Tenemos un presidente en Madrid como es Feijóo, que es la alternativa a Sánchez y su Gobierno ‘frankenstein’. Y, por otro lado, tenemos siete candidatos y candidatas con unas apuestas muy fuertes.

¿Sería un fracaso no recuperar ninguna de las ciudades?

El PPdeG tiene un proyecto común con 313 objetivos, entre los que están las siete ciudades. Y no renunciamos a ninguno.

En cuanto al mapa provincial. ¿Ven factible recuperar las diputaciones de Lugo, A Coruña o Pontevedra?

Aspiramos a gobernar. No renunciamos a ninguna ciudad ni a ninguna diputación.

Hablemos de Lugo. ¿Qué les diría a los que cuestionan a Elena Candia por ser de Mondoñedo?

Si esa es la única pega que le ponen, para nosotros es una magnífica noticia. Eso es porque es una muy buena candidata y no tienen nada malo que decir de ella. Por cierto, la alcaldesa Lara Méndez también fue concejala en Cervo, y hay muchísima gente que vive en Lugo y no nació en Lugo. Creo que la procedencia es una cuestión secundaria, pero entiendo que el grupo de gobierno se ha puesto muy nervioso cuando Elena fue anunciada. Y ya hemos visto las primeras reacciones: arremeter contra ella. Y eso es un buen síntoma. Ella ha dado un paso muy importante y muy valiente, estando en una situación cómoda como presidenta provincial y vicepresidenta del Parlamento.

El viernes estuvo paseando con ella por Lugo. ¿Cuál cree que es la mayor problemática de la ciudad?

El gobierno municipal está absolutamente partido, no se hablan entre ellos. Lo único que tienen son batallas y líos internos. Frente a eso, el PP y Elena Candia van a ofrecer estabilidad y un gobierno de unidad, que es importante para sacar adelante proyectos de ciudad, que en este momento tampoco hay. Todos los de calado los ha hecho la Xunta, mientras que el Concello lo único que hace son propuestas que dividen y perjudican a la ciudad, como el carril bici o expulsar a los placeros y placeras que vendían producto de proximidad en la plaza. He estado allí y la he visto vacía de contenido... Percibimos ese hartazgo en la calle, con la gente que se acerca a Elena a pedirle un cambio de rumbo.

Después de un mandato tan convulso como el de Ourense. ¿Repetirían la experiencia de un pacto?

El PP lo que ha hecho en todo momento ha sido garantizar la gobernabilidad. No nos hemos fijado tanto en la persona sino en que Ourense necesitaba un gobierno.

Vigo es un caso aparte. ¿Cuántos concejales del PP consideraría un buen resultado?

Se está viendo que no solo de luces vive Vigo, y que necesita también empleo, industria y atender las necesidades no solo del centro, sino también de los barrios y las parroquias. Y todo eso está abandonado por un alcalde más preocupado por su ego y su proyección que por los vigueses y viguesas. Pero Vigo ya se está dando cuenta de que el PP es una alternativa y creo que mejoraremos los resultados allí.

Como compostelana, ¿vio masificación turística este verano?

Santiago es una ciudad inminentemente turística. Y algunos quieren boicotear una actividad económica tan importante simplemente por ideología, incluso por religión. Les molestaban las canciones de las juventudes católicas, pero quizás no dirían nada si cantasen Pablo Hasél.

¿Las municipales serán un termómetro para las primeras elecciones de Rueda?

Aspiramos a que sean un impulso para la quinta mayoría consecutiva del PPdeG y la primera del presidente Rueda.

Trayectoria ►"La pena es que la verdad de la Pokemon tardase tanto en salir"

Su antecesor en el cargo orgánico, Miguel Tellado, era muy beligerante con la oposición. ¿Sigue usted la misma línea?

Creo que mi forma de hacer política es conocida. Hay que hacer política en positivo pero también hay que poner encima de la mesa las incongruencias y las incoherencias de la oposición. Y en ese sentido, sí soy de poner en evidencia esas incoherencias.

¿Es verdad que la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, la bloqueó en Twitter?

Sí, y no la he insultado como hacen los del Partido Socialista. Carmela Silva tiene un problema: es la presidenta del PSdeG como cuota de Abel Caballero. Si no, no tiene ninguna explicación que después de haber sido condenado en firme a prisión un funcionario del Concello de Vigo [por el enchufe de su cuñada], el PSdeG la nombre presidenta del partido. Y claro, a esta señora no le gusta escuchar verdades, por eso cuando alguien la pone en evidencia, le bloquea.



Usted vio archivada su causa de la Pokemon. ¿Se lo hizo pasar muy mal Pilar de Lara? ¿Y cree que se ha reparado el daño?

La mentira tiene las patas muy cortas y la verdad salió a la luz. La pena es que tardase tanto tiempo. Porque la Justicia, cuando es lenta, no es Justicia. Pero yo creo que lo importante es que con el paso del tiempo y la investigación de por medio se ha visto que muchas cosas estaban descontextualizadas o eran frases sueltas que no deberían haber salido nunca de un procedimiento judicial que estaba bajo secreto de sumario. No hay peor cosa que hacer mediático un procedimiento en fase muy previa de instrucción, porque se distorsiona la realidad. Y sí, se ha hecho daño no solo a mí, sino a la política como servicio público.