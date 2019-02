Patronal y sindicatos dicen que le toca a Sanidade "solucionar el conflicto" de las ambulancias

La patronal de las empresas de ambulancias en Galicia y los sindicatos UGT, CC.OO. y CIG aseguran que "la pelota está en el tejado" de la Consellería de Sanidade para "solucionar el conflicto" en el sector, por lo que insisten en reclamar que haga pública la cuantía del nuevo concurso del transporte sanitario para poder desbloquear la negociación.

Así lo han trasladado fuentes sindicales y de la patronal a Europa Press, que han lamentado que la Consellería de Sanidade "no ha aportado nada nuevo" en la reunión a la que les ha convocado en la mañana de este viernes.

Por parte de la Federación de Empresarios de Ambulancias de Galicia (Fegam) han manifestado a Europa Press, tras poco más de dos horas de encuentro, que han insistido en la reunión que Sanidade "tiene que hacer pública la cuantía del nuevo concurso" para que empresas y sindicatos puedan negociar el convenio colectivo.

Además, han apuntado que la Administración sanitaria reconoce los "costes sobrevenidos" de las empresas del sector, pero no les ha trasladado la cuantía del nuevo concurso.

Al respecto, el responsable de Transportes de la CIG, Xesús Pastoriza, ha señalado a Europa Press que este viernes "no se avanzó en nada" porque Sanidade les aseguró que "la ley no le permite" aportar la cuantía ni la fecha del nuevo concurso. "Y la patronal se aferra a lo mismo", ha apostillado en relación a que no puede negociar si no conoce el montante económico.

En este sentido, Óscar Vázquez de UGT ha ratificado a Europa Press que no han avanzado porque únicamente la Consellería de Sanidade les ha trasladado a empresas y sindicatos que el pliego del transporte urgente "va a salir bien presupuestado", pero sin cuantificarlo.

"El convenio es para el transporte urgente --cuyo contrato acaba en octubre-- y el programado", ha recordado Óscar Vázquez, por lo que ha incidido en la importancia de conocer ambos concursos que actualmente "son deficitarios". "Si no tienen mejoras no pueden (los empresarios) negociar nada", ha recordado.

NUEVA REUNIÓN

Tras la reunión a la que la Consellería les ha convocado este viernes en Santiago, patronal y sindicatos volverán a sentarse el jueves 28 de febrero por la tarde en un nuevo encuentro en el Consello Galego de Relacións Laborais en la capital gallega.

Ésta será la segunda reunión con mediación a la que están citados empresarios y sindicatos tras el encuentro del pasado lunes 18, en la que las centrales sindicales dejaron claro que el conflicto en el sector sólo se solucionará si se "firma un nuevo convenio" para los trabajadores, mientras que la patronal apunta la "insuficiencia de la financiación pública de los actuales concursos".

Las tras centrales sindicales -UGT, CIG y CC.OO.- mantienen esta semana el segundo tramo de huelga intermitente en el sector del transporte sanitario en Galicia, que seguirá entre el 4 y 10 de marzo, tras lo que se convertiría en indefinida a partir del día 20 del próximo mes si no se alcanza antes un acuerdo.