Os partidos, expectantes da evolución da crise do coronavirus ás portas da campaña

O conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, púxose en contacto coas direccións dos principais partidos políticos galegos, inmersos na precampaña ás portas das eleccións autonómicas do 5 de abril, para informalos sobre a situación do coronavirus na comunidade.

Fontes de Sanidade consultadas por Europa Press explicaron que o que se trasladou aos partidos é que o conselleiro manterá contacto con eles periodicamente en función da evolución e da situación que se vaia dando. Ademais, os partidos teñen liña directa para porse en contacto co departamento sanitario.

As principais formacións, consultadas por Europa Press, atópanse nunha situación de expectación e incerteza ás portas do arranque da campaña electoral, para o que falta pouco máis dunha semana.

De momento, traballan con normalidade e á espera de que as autoridades sanitarias vaian marcando os pasos a dar, pero o propio presidente galego, Alberto Núñez Feijóo, recoñecía este martes que inevitablemente haberá afección pola crise sanitaria.

E é que precisamente é o PPdeG o primeiro partido que decidiu suspender un acto multitudinario que tiñan previsto celebrar na localidade coruñesa do Pino o vindeiro sábado. Feijóo avanzou esta posibilidade, que pouco despois confirmaron os populares galegos no seu perfil de Twitter.

Hemos decidido suspender la romería de O Pino que teníamos prevista para este sábado con más de 4.500 personas. Lamentamos las molestias pero es una cuestión de prudencia — PP de Galicia (@ppdegalicia) March 10, 2020

Por outra banda, fontes do PPdeG consultadas por Europa Press trasladan a súa intención de seguir as recomendacións, aínda que polo momento prefiren non pensar nunha suspensión xenérica da campaña electoral e inciden en que a prevalencia do virus en Galicia é moi inferior a outras zonas de España.

"NON CAER NO ALARMISMO". Pola súa banda, o candidato socialista á Xunta, Gonzalo Caballero, remitiuse ás decisións que adopten os organismos competentes sobre os actos electorais e pediu "non caer no alarmismo".

En declaracións aos medios durante un acto na Estrada, o socialista recoñeceu que se está falando de "moitas cuestións" como a posibilidade de que "non poidan existir actos moi grandes" ou "de que isto poida afectar á campaña electoral ou mesmo á xornada electoral".

"Eu creo que non hai que caer no alarmismo, as autoridades competentes están a tomar as decisións que, de acordo aos datos técnicos e médicos e á regulación existente, débense tomar e, desde logo, eu non vou caer en ningún tipo de alarmismo", subliñou.

"TOTAL CONFIANZA" NAS AUTORIDADES SANITARIAS. Á expectativa da evolución da crise está o equipo da coalición Galicia en Común-Anova Mareas, conscientes de que as medidas restritivas que se están adoptando a dez días do arranque da campaña pon no seu suspenso a estratexia a seguir durante as próximas semanas.

Fontes da candidatura consultadas por Europa Press manifestan a súa "total confianza" nas autoridades sanitarias á hora de determinar os pasos a seguir para conter "un asunto moi serio" como a expansión do virus.

Así, coas decisións adoptadas en Italia como exemplo do que podería reproducirse en Galicia, asumen que os actos de maior aglomeración de persoas poderían ser limitados na campaña electoral galega, un escenario que planea na definición dunha estratexia que, como recoñecen, pende da evolución da emerxencia.

COMPARECENCIA URXENTE NO PARLAMENTO. Pola súa banda, a candidata do BNG á Xunta, Ana Pontón, insistiu en pedir a comparecencia urxente do Goberno galego no Parlamento para explicar actuacións e protocolos ante a crise do coronavirus.

#NaWeb @anaponton volve pedir a comparecencia do Goberno no Parlamento para informar da situación do #coronavirushttps://t.co/lGNi2oz93c — BNG (@obloque) March 10, 2020

Ao seu modo de ver, non se pode explicar que, se o PP pide a comparecencia de Pedro Sánchez no Congreso, non faga o propio na Cámara galega.

En relación a afectación na campaña, o BNG aposta por non avanzar acontecementos e por seguir o que determinen as autoridades competentes.

CS, DISPOSTO A COLABORAR. A disposición das autoridades está tamén Cs. A súa candidata galega, Beatriz Pino, escribiu un tuit no o que apela a Feijóo e trasládalle a súa "absoluta disposición" a colaborar na adopción de medidas urxentes para paliar os efectos sanitarios e económicos do Coronavirus.

Sr. @FeijooGalicia,

Como portavoz y candidata de Cs en Galicia le muestro nuestra absoluta disposición a colaborar en la adopción de medidas urgentes para paliar los efectos sanitarios y económicos de #Coronavid19 . Cuente conmigo y con mi partido. https://t.co/7IvBn4H4Jp — Beatriz Pino (@Beatriz_Pino_) March 10, 2020

"Conte comigo e co meu partido", traslada a candidata.