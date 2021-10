El partido de Pachi Vázquez denuncia que el PSOE de O Carballiño "despilfarró" 90 millones

Espazo Común, el partido fundado por el exsecretario general del PSdeG Pachi Vázquez, ha anunciado que presentará una moción en el próximo pleno de O Carballiño para solicitar que el Concello encargue una auditoría externa con el fin de determinar el estado de las cuentas municipales.

En una rueda de prensa convocada por la formación, Pachi Vázquez —que fue regidor de O Carballiño con el PSOE entre 1995 y 2005— ha denunciado que en los últimos siete años "se han despilfarrado 90 millones de euros" del dinero público por parte del gobierno local de su antiguo partido, el socialista. En ese punto, ha trasladado su "honda preocupación" por la situación municipal y ha criticado que "no se sabe en qué se ha despilfarrado", pero "lo que se sabe es que no hay ni una obra de infraestructura necesaria". "Ni centro de salud, ni parque empresarial", ha apostillado Vázquez asegurando que "no han visto ni un solo euro".

En ese sentido, ha acusado al gobierno municipal de "estar maquillando" las cuentas y ha apuntado directamente al regidor, Francisco Fumega, para pedirle que explique "dónde está el dinero" reiterando que no ha habido inversión en proyectos necesarios para el municipio.

"Quedan 17 meses, ni tiempo ni dinero para las grandes obras", ha sentenciado Pachi Vázquez, quien ha afirmado que en su mandato como alcalde sí realizó infraestructuras. "Si sales a la calle sabes lo que hicimos", ha apelado. "Lo que no son cuentas, son cuentos; esta es una cruzada para los próximos meses", ha advertido Pachi Vázquez.