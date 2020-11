A participación na primeira fase do cribado masivo en Vigo supera o 72% 

A participación nas primeiras PCR ás que se invitou a someterse a persoas adscritas ao centro de saúde de Sárdoma e cuxa realización se enmarca no cribado masivo que o Sergas leva a cabo en Vigo alcanzou o 72,33%.

Fontes do Sergas explicaron que este fin de semana sometéronse a probas PCR 1.490 das 2.000 persoas seleccionadas do centro de saúde de Sárdoma e que estas se efectuaron no punto covid-Auto do Hospital Meixoeiro. Os resultados daranse a coñecer unha vez que finalice a campaña, que busca alcanzar as 20.000 probas PCR realizadas na cidade.

Ademais, outras 2.000 persoas adscritas ao centro de saúde de Lavadores foron invitadas a realizar o test no marco da estratexia articulada polo Sergas para detectar casos de covid-19 asintomáticos e frear a expansión da pandemia.

Deste xeito, invítase a someterse a PCR á poboación de centros de saúde de Vigo que cumpran determinados requisitos, ter entre 20 e 60 anos, non haberse sometido a unha PCR nas últimas dúas semanas e contar cun teléfono móbil rexistrado no sistema de avisos 'Lembra', que permite que as autoridades sanitarias envíen notificacións por SMS.

Tras a selección, o Sergas contacta coas persoas escollidas, ás que invita a someterse á proba e, se aceptan realizala, se concierta unha cita para que acudan ao dispositivo sanitario no que se lles toma unha mostra.

O punto de extracción poderá fixarse nos covid-Auto dos hospitais Meixoeiro e Álvaro Cunqueiro ou en instalacións como pavillóns deportivos ou centros socioculturais de acordo con criterios de proximidade e o volume de persoas que acepte someterse ao test.

O Área Sanitaria de Vigo é a que reúne a maior cifra de casos activos de coronavirus, un total de 2.260 contabilizados este luns, cando se aprecia un descenso de 60 respecto ao día anterior.

CENTRO DORALRESIDENCIAS DE MOS. Por outra banda, fontes da Consellería de Política Social indicaron que non se tomou ningunha decisión concreta, como unha intervención, en relación ás instalacións de DoralResidencias en Mos (Pontevedra), nas que se contabilizaron 193 casos de coronavirus.

En concreto, este centro sociosanitario é o que suma un maior número de positivos por covid-19 a nivel autonómico, xa que se contaxiaron 139 persoas maiores e 27 discapacitados usuarios, ademais de 27 traballadores. A mediados de novembro descartouse a intervención de DoralResidencias en Mos e, polo momento, non se resolveu adoptar unha acción concreta neste sentido.