O estudo epidemiolóxico posto en marcha polo Sergas para coñecer a circulación do coronavirus en Galicia constata "moi poucos positivos" ao concluír a primeira fase, polo que algúns médicos de familia pediron paralo para destinar os recursos humanos empregados ao resto da actividade asistencial. Mentres, outros profesionais defenden que siga para ter "unha idea de conxunto" sobre a inmunidade.

Jesús Sueiro da Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria (Agamfec), ratificou que defenden por parte desta sociedade científica que se "pare" o estudo e non se realice a segunda fase após concluír a primeira este venres. "Non ten sentido. O ideal sería suspendelo hai uns días", afirmou.

Respecto diso, explicou que "as enfermeiras están a facer un estudo sen valor e a xente sen atender", lamentou o doutor Sueiro, quen lembrou que "hai máis enfermidades que o coronavirus".

Manuel Fenda: "Non está mal feito, non é un mal estudo; hai que saber onde se está e onde se quere ir"

Sobre o estudo incidiu en que no seu centro de saúde, un dos de maior afluencia, a Concepción Arenal de Santiago, realizáronse "máis de 600 test" e houbo "cero positivos". Ademais, incidiu en que se estima que "en toda Galicia non chegue ao 1%" a porcentaxe de positivos.

Deste xeito, o doutor Sueiro apuntou que a "primeira sospeita" recaeu en "se o test (empregados) son fiables", pero admitiu que "a sensación é de pouca fiabilidade". Por iso, considera que "non é fiable" tomar "decisións e medidas" en función deses datos.

Por contra, por parte da sociedade científica SEMG Galicia, o seu presidente, Carlos Bastida, manifestou que se trata de "un estudo feito por expertos en saúde pública e epidemioloxía" e defendeu que "todo o que se faga é bo" para coñecer a situación.

Isidro Lago: "Cantos máis estudos, máis se poderá saber dunha enfermidade da que, actualmente, coñécese pouco"

"ESPERABAMOS CIFRAS MÁIS ELEVADAS". No entanto, incidiu en que os resultados da primeira fase do estudo apuntan a que en Galicia se tivo "moi pouco contacto co virus". "Esperabamos as cifras un pouco máis elevadas", afirmou, para abundar que este traballo "di que foi moi pobre o contacto" porque "hai moi poucos casos positivos".

Neste sentido, asegurou que "os expertos en epidemioloxía e saúde pública saberán os resultados que esperaban e os reais". "Os resultados en toda Galicia son moi pobres, porque hai poucos positivos", reiterou, para preguntar se isto é real ou fallaron as probas". "Os expertos son os que teñen que dicilo", concluíu, para admitir que "se esperaba unha positividad maior".

Pola súa banda, o presidente do Consello Galego de Colexios Médicos e do colexio provincial de Pontevedra, Isidro Lago, sinalou que se trata dun "estudo poboacional" e como "non se sabe como se comporta o virus", "cantos máis estudos, máis se poderá saber dunha enfermidade" da que, actualmente, coñécese "pouco", apostilou. "Hai que estudala", sentenciou, á vez que considerou que se se dispoñen de test, que non se usan para a actividade asistencial pero valen para estes estudos, debe realizarse "para non tirar un material que dá unha fiabilidade orientativa". "Miden o que queremos que midan? Non o sabemos", admitiu, pero insistiu en que os estudos ofrecen "unha idea de conxunto" sobre a inmunidade.

Manuel Rodríguez Piñeiro: "Nas condicións en que está non debería seguir"

Nesta liña, o presidente do Colexio de Médicos de Lugo, Manuel Fenda, preguntado por este estudo do Sergas, manifestou que aínda que "salga negativo" supón "un achado, contando que o test saia ben". Como médico, valorou que, xa que se empregan test que "non se van a utilizar para diagnóstico", "é positivo" que se usen para "saber a inmunidade de grupo". "Non está mal feito, non é un mal estudo", opinou porque "hai que saber onde se está e onde se quere ir".

Tamén o presidente do Colexio de Médicos de Ourense, José Luís Jiménez, asegurou que "non ve problema" para que se prosiga coa segunda fase do estudo, pero que deben de ser os "expertos en saúde pública e epidemioloxía" os que confirmen se "debe continuar". Con todo, considerou que "non está a restar capacidade asistencial".

"Nas condicións en que está non debería seguir", subliñou, no entanto, o vicepresidente do Colexio de Médicos de Pontevedra, Manuel Rodríguez Piñeiro, quen puntualizou que "se se constata que o test é válido en sangue venosa si (debería continuar)", concluíu, para sentenciar que "hai que estudar o test antes de facer unha avaliación de 50.000 persoas" na segunda fase do traballo do Sergas.