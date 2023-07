El parque de aventura más grande de Galicia abre sus puertas

Un grupo de jóvenes atraviesa de arriba abajo el lago de Major en una explosión de adrenalina de medio minuto, suspendidos en una tirolina de 300 metros. Mientras, se escuchan las risas que llegan hasta la colina, coronada por un magnífico tobogán de 60 metros, desde las bicicletas de agua. Varios mini jeeps se adentran en su ruta hacia el bosque y los primeros visitantes sortean el circuito de cuerdas con la vista clavada al frente, pero sin perder la sonrisa. Podría ser el escenario de cualquier parque de aventuras soñado por mayores y pequeños, pero este acaba de hacerse realidad, se encuentra en Sanxenxo y presume de ser el más grande de toda Galicia.

Tirolina de 300 metros con vistas a la cascada. GONZALO GARCÍA

Se trata del Aventura Dakart, que abrió sus puertas este viernes en Major, de la mano de Jose López Rivas, veterinario de carrera, empresario de profesión y aventurero de vocación. Para él, supone "culminar un sueño de hace muchos años. Siempre tuve la idea de ocupar toda la concesión que tengo aquí en Major. La idea estaba muy interiorizada desde hace unos 10 años, pero nunca lo tuve fácil para desarrollarla. Este año me lancé y dije ‘o lo hago ahora, o no lo hago nunca’", cuenta. Y, como empresario, confiesa, "es una de esas cosas para las que hay que ser muy valiente. Tuve el apoyo de los bancos y de empresas que me avalan. Al final, con el apoyo de todo el mundo, pude conseguir la financiación para esta inversión", que, asegura, todavía verá sus frutos en los próximos seis o siete años. Habla de una inversión "millonaria", toda una apuesta por el municipio de Sanxenxo y por un formato de turismo con el que ha creado casi 30 puestos de empleo a mayores en el nuevo parque. «Siempre se agradece que haya proyectos que puedan darle a los jóvenes la oportunidad de trabajar», dice. De ello dan buena fe sus empleados, para algunos de los cuales este es su primer trabajo, que dominan a la perfección gracias a la formación de la empresa, la ilusión, el compañerismo y el respeto que flota en el ambiente allá donde pisa López Rivas, atento a hasta el más mínimo detalle para que todo sea perfecto.

Usuarios sobre las Aqua Bikes en el lago. GONZALO GARCÍA

Con sus 60.000 metros cuadrados, Aventura Dakart, o el que no tardará en llamarse coloquialmente ‘el parque de los elefantes’, debido a la presencia de alrededor de una decena de figuras que representan estos animales, pintadas de colores por diferentes artistas, y por los que el alma mater del proyecto siente especial adoración, se suma así a la otra empresa de López Rivas, Racing Dakart, en una extensión que abarca 10 hectáreas de superficie total. "Hablamos de un parque que, en conjunto, es muy potente en todo el noroeste de España", explica, y que espera seguir desarrollando con nuevas actividades y servicios cada año.

Tobogán de 60 metros en la colina. GONZALO GARCÍA

La idea, asegura, es abrir los fines de semana durante todo el año "aunque esté nublado o haga frío. Consideramos que es una actividad que puede ayudar a desestacionalizar el turismo y la hostelería. Que la gente tenga un motivo para venir desde cualquier parte de Galicia o Portugal un fin de semana", cuenta, especificando que "tendremos chubasqueros, no se necesita equipamiento especial, solamente calzado y ropa cómoda".

Usuarios en uno de los circuitos de cuerdas por niveles. GONZALO GARCÍA

El horario habitual será de 11.00 a 21.00 horas y se irá adaptando a las horas de luz según avance el invierno. Además, la empresa anunciará a través de su página web una apertura a mayores los jueves de cada semana "si el tiempo acompaña".

Uno de los elefantes decorativos con vistas al Racing Dakart. GONZALO GARCÍA

ATRACCIONES. Las imponentes vistas a todo el parque y a la playa de Major, con tres miradores desde la colina, que cuenta también con una moderna cafetería self service, son ya en sí toda una atracción. Sin embargo, para el público de todas las edades que busque emociones más intensas, están pensados el circuito pionero de Aquakarts diseñado por el propio López Rivas, el tobogán de 60 metros en seco, la tirolina con vistas privilegiadas, tres circuitos de cuerdas por niveles para todas las edades a partir de los tres años, "para que puedan ir el nieto y el abuelo", puentes tibetanos, un rocódromo de intensidad baja también para los más pequeños, un recorrido guiado por el bosque en mini jeeps, canoas y Aquatic Bikes en tándem que circulan sobre el agua, además del minigolf de nueve hoyos, todo ello enmarcado en un paraje que invita al paseo y a la aventura a partes iguales.

Visitantes en el circuito de mini jeeps. GONZALO GARCÍA

La entrada al Aventura Dakart es independiente de la del Racing Dakart, y se hace a través de una pulsera que da acceso ilimitado a todas las atracciones (menores de tres años gratis, 20 euros niños hasta 14 años y 30 euros los adultos), mientras que los Aquakarts y mini jeeps tienen un suplemento, si bien están disponibles varias opciones de packs y descuentos.