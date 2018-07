A Xunta de Portavoces do Parlamento de Galicia acordou este martes incluír como primeiro punto da orde do día da próxima sesión plenaria, que dará comezo o martes, o debate e votación do posible cesamento da Valedora do Pobo, Milagros Otero, tras a sentenza que recolle a súa intercesión para outorgar un posto de traballo público a unha candidata vinculada ao PP.

Previamente, este xoves, no marco da comisión de peticións, terá lugar unha comparecencia da propia valedora na que poderá dar explicacións sobre este asunto e que serán replicadas polos grupos parlamentarios.

Esta comparecencia prodúcese aproveitando a súa intervención previa para dar conta ante a Cámara autonómica do informe de accesibilidade da institución que dirixe Otero, cuxo cese será xa debatido esta semana nesta mesma comisión, aínda que non poderá votarse ao ser unha competencia exclusiva do pleno do Parlamento.

A proposta de cesamento foi incluída na orde do día a petición dos grupos da oposición que, no caso de En Marea e PSdeG, mesmo chegaron a solicitar a celebración dun pleno extraordinario para debater esta cuestión no caso de que non chegase a entrar na relación de asuntos para o próximo pleno.

O PPdeG mostrouse de acordo en aceptar esta votación, aínda que o seu portavoz parlamentario, Pedro Puy, non quixo anticipar cal será a postura

Pola súa banda, o PPdeG mostrouse de acordo en aceptar esta votación, aínda que o seu portavoz parlamentario, Pedro Puy, non quixo anticipar cal será a postura do seu grupo ata escoitar debidamente as explicacións que dea a valedora.

Para que o cesamento de Milagros Otero chegase a confirmarse faría falta unha maioría cualificada de tres quintos da cámara, 45 deputados, polo que o apoio do grupo maioritario popular é imprescindible para que este póidase levar a cabo.

Puy considerou que a Valedora "acerta vindo á Cámara a comparecer" e comprometeuse a "escoitar con respecto" as súas explicacións, ademais de destacar que esta comparecencia se produce no prazo "o máis breve posible" que permite o regulamento.

Á espera da concreción da postura dos populares galegos, os grupos da oposición xa atacaron duramente a figura de Milagros Otero, como fixo o portavoz de En Marea, Luís Villares, que sostivo que "debe dimitir xa" e que non pode permanecer no cargo "nin un minuto máis".

"É unha vergoña que teñamos que levar iso ao Parlamento" e a Valedora non presente motu proprio a súa decisión, razoou, antes de criticar a "restrición" imposta polo PP ao debate no pleno, no que non haberá quenda de réplica antes da votación.

Villares: A Galicia non lle vale a Valedora

"A Galicia non lle vale a Valedora", engadiu Villares, que comparou a súa permanencia no cargo con ter "ao raposo coidando das galiñas" por ser unha persoa "manifestamente inidónea" e que converteu a súa institución nunha "axencia de colocación" na liña das Administracións "patrimonializadas" polo PP.

"Basta de enchufismos, basta de colocación, basta de amiguismo", resolveu, non sen aludir antes tamén á anulación dunha oferta de emprego de 69 prazas de traballo da Deputación Provincial de Ourense.

Máis comedido nas formas mostrouse o portavoz parlamentario do PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, que opinou que "a Valedora debería marcharse, sen ningún titubeo", despois dunha sentenza "moi dura", que deixa patente que existiu "desviación de poder" e "vulneración dos principios de imparcialidade e transparencia".

Leiceaga expresou o seu desexo de que todos os grupos alcancen a "mesma conclusión" de cara á votación para o cesamento que o PSdeG e sinalou que, aínda que "está previsto na lei do valedor" que para a súa destitución "debería ser condenada por sentenza firme por un delito doloso", a sentenza é equiparable a estes termos a pesar de non ser firme aínda.

Para Pontón, a sentenza deixa claro que a Valedora usou o seu cargo para 'enchufar' á irmá de Pedro Puy

Finalmente, Ana Pontón, portavoz nacional do BNG, sinalou como "mostra da gravidade" dos feitos acontecidos que sexa a primeira vez que se dá este tipo de votación na historia democrática de Galicia e comunicou tamén a súa elevada preocupación porque Otero poida seguir á fronte deste cargo.

Para a dirixente nacionalista, a sentenza deixa claro que a Valedora usou o seu cargo para "enchufar" á irmá de Pedro Puy –portavoz do PP– como xefa de persoal con "arbitrariedade" e vulnerando os dereitos doutros candidatos.

"Todo isto inhabilítaa", ha terciado Pontón, que se sorprendeu tamén polas declaracións de onte do presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, "escurriendo o vulto" e renegando do seu papel como deputado que elixiu a Otero para a defensoría.

En calquera caso, ao líder do BNG mencionou que a Valedora "aínda pode dimitir" e "asumir a súa responsabilidade" antes de facer máis dano á institución.