O Parlamento reclama o traspaso das competencias pendentes a Galicia

Os catro grupos con representación no Parlamento de Galicia acordaron instar o Goberno do Estado a negociar o traspaso de todas as competencias pendentes a Galicia despois de que o presidente Pedro Sánchez se comprometese co seu homólogo vasco, Íñigo Urkullu, a transferir 33 competencias ao Euskadi.

PPdeG, En Marea, PSdeG e BNG alcanzaron o acordo na Comisión Institucional a raíz do debate dunha iniciativa dos nacionalistas galegos que, inicialmente, esixía demandar ao Executivo central o traspaso das competencias en materia de tráfico, circulación de vehículos e seguridade cidadá. Ademais, a proposición non de lei tamén esixía dotar ao Corpo de Policía de Galicia das funcións contempladas na Lei de Policía aprobada polo bipartito en 2008.

"Feijóo ten o triste balance de cero competencias en dez anos de goberno e iso a pesar de que durante a maior parte dese tempo gobernou en Madrid o Partido Popular", manifestou Luís Bará, que criticou que, mentres se abre o debate sobre o traspaso de competencias ao País Vasco e a Cataluña, "Galicia estea fóra".

Paula Prado: Se o País Vasco pode ter 33 competencias nun ano, Galicia non pode ser menos

Despois da intervención do nacionalista, a parlamentaria do PSdeG Patricia Vilán trasladou a disposición da súa formación a apoiar a petición do Bloque e propuxo a posta en marcha dunha comisión de estudo na Cámara para debater a proposición de lei orgánica que iría ao Congreso para lograr o traspaso destas transferencias de tráfico.

O PP, PARTIDARIO DE NEGOCIAR "TODAS" AS COMPETENCIAS. Pola súa banda, a deputada do PPdeG Paula Prado lembrou que os populares galegos levaron no seu programa electoral para as últimas eleccións autonómicas o compromiso de promover a negociación das transferencias que "até agora quedaron relegadas" debido a "as limitacións orzamentarias que dificultaban o seu financiamento".

"Na época de crise ocupámonos do urxente e deixamos de lado o importante, pero seguimos considerando importante esta transferencia de competencias e por iso propuñamos recuperar os traspasos pendentes", manifestou Paula Prado, que citou, ademais da autoestrada AP-9, a inspección de traballo, as competencias de ordenación do litoral ou as relativas á inspección e vixilancia pesqueira, entre outras.

"Se o País Vasco pode ter 33 competencias nun ano, Galicia non pode ser menos", asegurou Paula Prado, que criticou que por encima de sufrir os "orzamentos da ultraxe"

Por último, tamén apoiou a iniciativa o grupo de En Marea, cuxa deputada Julia Torregrosa cualificou de sorprendente o discurso efectuado por Paula Prado (PPdeG), á que volveu a lembrar que desde 2008, con dez anos de goberno de Feijóo, hai "cero traspasos a Galicia".

En concreto, o acordo saínte pide á Xunta que demande ao Estado a convocatoria da Comisión Mixta de Transferencias co obxectivo de levar adiante todas aquelas xa reclamadas, así como as novas que o Goberno galego considere convenientes contemplando aquelas que xa foron transferidas ou se están negociando con outras comunidades.

REUNIÓN ENTRE PPDEG E CXG. Precisamente, tamén na xornada deste mércores, integrantes de Compromiso por Galicia reuníronse cos deputados do PPdeG Miguel Tellado e Paula Prado co obxectivo de trasladarlle ao grupo maioritario a necesidade de que se traspasen a Galicia competencias como as de tráfico ou a sanidade penal.

Compromiso por Galicia aposta por que Galicia asuma as competencias de tráfico ou sanidade penal

Segundo explicou nun comunicado o partido galeguista, o actual momento político de falta de maiorías "resulta un bo momento" para Galicia para "facer valer con máis forza o seu peso político". Por iso, a formación pediu ao PPdeG que trasladen a profundización no traspaso competencial do Estado central cara a Galicia.

Outras iniciativas aprobadas



Na Comisión Institucional celebrada este mércores tamén foi aprobada, con tres abstencións, unha iniciativa do PPdeG que pedía instar á Xunta a dinamizar a participación da sociedade en tarefas de protección civil a través de campañas de promoción do voluntariado.



Ademais, por mor doutra proposición non de lei de En Marea, todos os grupos emprazaron ao Goberno galego a estudar, xunto ao concello de Vilar de Barrio, a posibilidade de pedir a Adif a cesión de catro vivendas e unha parcela nesta localidade para a súa rehabilitación como residencia de maiores e a creación dunha zona verde.