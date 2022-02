El Parlamento pide al Gobierno resolver el daño económico de las restricciones en O Castro

El Parlamento de Galicia ha aprobado este jueves por unanimidad la Proposición No de Ley del Grupo Popular que insta al Gobierno central a "implicarse" para solucionar el "perjuicio económico", en Ferrol y en toda Galicia, que están provocando las restricciones de circulación para ciertos transportes especiales en el viaducto de O Castro de la A-6.

Esta situación afecta especialmente, ha asegurado la portavoz popular de Energía, Marta Novoa, al transporte de palas y torres eólicas que "a día de hoy se sigue negando". "Esta actuación está impidiendo el paso de camiones con torres eólicas, que no pueden circular ni por el viaducto ni por el bypass, ni siquiera por la noche cuando no prácticamente no hay tráfico", ha señalado.

"La consecuencia directa es que los productores, en vez de dar salida a las piezas por el puerto de Ferrol, lo están haciendo por el puerto de Santander, con un riesgo real de deslocalización que afectaría nuevamente a una comarca profundamente castigada como la de Ferrolterra, suponiendo además un nuevo castigo a Galicia propiciado por el Gobierno central", ha explicado.

Novoa ha demandado que el Ejecutivo central de "una solución" para "evitar perder ese tráfico comercial y de actividad económica y empleo vinculada a la situación económica e industrial que atraviesan las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal".

A este respecto, la portavoz popular se ha referido al Pacto de Estado por Ferrol, "un pacto que necesita de la participación de todas las administraciones para, desde la unidad de acción, conseguir fortalecer la competitividad y la reactivación del territorio".

En ese contexto, se ha referido a la creación de la nueva Delegación de la Xunta en Ferrol, así como al "impulso" de diversas medidas que supondrán más de 80 millones de euros en inversiones.

APOYO CRÍTICO DE LA OPOSICIÓN. Por su parte, el socialista Pablo Arang~ena ha querido matizar que la pérdida de empleo y población en la comarca de Ferrol ya existía hace 11 años, cuando comenzó el Gobierno de Núñez Feijóo. "No nos hagamos trampas al solitario como si los problemas fuesen nuevos. Hubo una década para meterle mano a esos problemas", ha afeado el diputado.

Arangüena ha criticado duramente "un conjunto de improvisaciones que la Xunta dio en llamar Plan Ferrol" y que "un buen día se le ocurrió parir a alguien en el Ejecutivo", lo que ha contrapuesto al contrato para la construcción de fragatas, "que sí va a dar trabajo a la comarca".

El BNG también ha criticado la gestión autonómica, concretamente la presentación "lamentable" de la nueva delegada territorial cuando, han lamentado, "se aprovechó para lavarle la cara a Reganosa" y presentar una subvención de 80.000 euros en cinco años cuya gestión "se reserva la Xunta". Han afeado además que el Ejecutivo autonómico "boicotee" el deseo de las cofradías de la ría de realizar un "estudio integral" de la situación.

Con todo, justifican su voto a favor porque "en Ferrol no están para perder ningún tipo de actividad económica".