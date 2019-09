El debate autonómico cerrará sin una condena única a la violencia machista

Dos de las grandes temáticas que han marcado las negociaciones del debate de política general de 2019 finalmente se saldarán sin acuerdo por unanimidad ya que previsiblemente en la última jornada no se alcanzará una alianza para reclamar los 700 millones que el Estado adeuda a Galicia ni un pacto contra la violencia machista.



Con probabilidad, en la votación de este viernes, de las 200 propuestas de resolución presentadas serán aprobadas un total de 58.



De ellas, 40 de las propuestas corresponden a las presentadas por el PPdeG, partido mayoritario en la Cámara, seis de ellas transaccionada con el PSdeG, además de varios acuerdos parciales con los socialistas (3), el BNG (3), el Grupo Común da Esquerda (1) y, especialmente, el Grupo Mixto, con el que han llegado a pactar hasta en seis iniciativas sin contar las que puedan votar favorablemente mañana.



Sin embargo, entre dichos acuerdos no se encuentra la exigencia de la devolución de los 700 millones que insiste la Xunta que el Estado debe a Galicia por diversos conceptos referentes a las entregas a cuenta pendientes ya que el PSdeG se abstendrá a este respecto al existir discrepancias en cuanto al montante correspondiente a la prima que reciben las comunidades autónomas por cumplir el objetivo de déficit.



De este modo, los socialistas reiteran el sentido del voto emitido en un pleno del pasado mes de julio en el que el Parlamento ya reclamó esta cantidad al Gobierno del Estado pese a la abstención del partido líder de la oposición.



Los grupos parlamentarios tampoco han sido capaces de llegar a acuerdo alguno en relación a la lucha contra la violencia de género, puesto que la propuesta presentada por el PPdeG para condenar “de forma rotunda todo tipo de violencia de género” no ha conseguido sumar los apoyos de una oposición disconforme con algunos de los condicionantes de esta denuncia.



Los populares proponían con esta resolución que el Legislativo gallego se desmarcase “explícitamente” de todos aquellos posicionamientos “negacionistas” en relación con la violencia machista “que pretenden desvirtuar la dura realidad de las víctimas”, pero también cargaban contra aquellos “intentos de patrimonialización partidista de los avances en la lucha contra la misma”, argumento rechazado por el resto de fuerzas.



Todos los grupos han presentado enmiendas a este documento que han sido respondidas por el PPdeG con una propuesta de transacción que acumulaba los trazos generales de las mismas y que no ha salido adelante por la negativa de la oposición a suscribirla.



La emergencia climática ha sido otro foco de discrepancia, ya que, aunque varios partidos llevaban propuestas para declarar a Galicia como territorio con esta consideración, no ha podido haber unanimidad ante la negativa del Grupo Mixto a fijar 2050 como fecha objetivo para la descarbonización de la economía gallega, puesto que reclamaban un plazo más exigente de tan solo dos décadas conforme a lo que demandan ciertas organizaciones ecologistas.



Las propuestas pensadas para lograr una Galicia más verde y con menor huella ecológica han ganado en el debate de este año un mayor peso y han conseguido espacio en la agenda de todos los grupos, que sí han alcanzado acuerdos parciales en temas referentes al uso de pesticidas contaminantes, regulaciones del territorio, transición energética u ordenación forestal.



Las medidas a tomar para paliar los efectos del Brexit también han conseguido acercar posturas entre los grupos, que pese a ser un momento marcado por el ambiente preelectoral, se han mostrado satisfechos por haber alcanzado un número mayor de acuerdos que en el pasado ejercicio.



Así, entre el resto de puntos en común, una vez más el PP y el PSOE evidenciarán una postura conjunta sobre el modelo de Estado ya que se manifestarán en contra de sendas propuestas relativas a modificar el marco constitucional para promover el derecho a decidir de los pueblos



Asimismo, populares y socialistas también se pondrán de acuerdo en dos proposiciones que el resto de grupos no respaldarán, una iniciativa destinada a mostrar “solidaridad” con el pueblo de Venezuela y otra destinada a “condenar el uso de la violencia terrorista como vehículo para alcanzar cualquier objetivo político”.



Las negociaciones de esta tarde también han puesto de manifiesto que a nivel ideológico las diferencias entre los antiguos socios de En Marea y el Grupo Común da Esquerda no eran tantas puesto que el apoyo en las propuestas de unos a otros será recíproco.



Tal y como han confirmado a Efe fuentes de ambos grupos se respaldarán mutuamente todas las propuestas presentadas.



Este hecho incluye un apoyo a una propuesta de En Marea al derecho a decidir de los pueblos pese a que, paradójicamente, una propuesta similar había conllevado que se rompiese la disciplina de voto en un debate de política general cuando En Marea todavía era el grupo líder de la oposición.