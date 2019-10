O Parlamento incorpora a tradución a linguaxe de signos á súa web

O Parlamento de Galicia incorporou a tradución a linguaxe de signos á súa páxina web para achegar os contidos ás persoas xordas, especialmente a aquelas que poidan presentar dificultades de comprensión lectora.

Segundo informa este sábado a institución que preside Miguel Santalices, a decisión procede das suxestións realizadas á Presidencia da Cámara por parte de asociacións e colectivos de persoas xordas.

O Parlamento recorda que nos últimos anos realizou unha convocatoria específica para persoas con discapacidade intelectual e traballa en dotar o Pazo do Hórreo con señalética orientada a persoas con trastorno do espectro autista.

Ademais, o xefe do Lexislativo galego anunciou que o Parlamento priorizará a mellora da accesibilidade dentro do plan director do edificio, que se atopa en fase de redacción.