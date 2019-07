O Parlamento designa como Valedora do Pobo a Fernández Galiño

O Pleno do Parlamento de Galicia nomeou este mércores á maxistrada María Dolores Fernández Galiño (O Carballiño, 1963) nova Valedora do Pobo en substitución de Milagros Otero, que presentou a súa renuncia a semana pasada por mor dunha sentenza que a condenaba polo nomeamento da xefa de persoal da institución, María Puy Fraga, sobriña de Manuel Fraga. Nesta sesión plenaria extraordinaria, a última do período de sesións, tamén se aprobou a Lei de Patrimonio Natural de Galicia -co apoio do PPdeG e o rexeitamento de toda a oposición- e tomaron posesión como deputados o secretario xeral do PSdeG e candidato ás eleccións autonómicas, Gonzalo Caballero, e a socialista Teresa Porritt.

María Dolores Fernández Galiño recibiu este mércores pola mañá 51 votos a favor da súa candidatura, provintes dos grupos do PPdeG e do PSdeG, mentres que atopou 18 sufraxios en branco e 2 nulos a cargo do resto de grupos da oposición: En Marea, BNG e Grupo Mixto.

Deste xeito, alcanzou a maioría cualificada esixida por lei para o seu nomeamento, acordado polas dúas forzas con máis representación na Cámara autonómica, e estase á espera de que a xornalista e escritora María Xosé Porteiro sexa designada como adxunta á Valedora a proposta do PSdeG.

O pasado luns, a nova valedora presentou a súa candidatura ante a Comisión de Peticións do Parlamento galego, que defendeu que era a persoa adecuada para o cargo polos seus "valores, independencia e coñecementos técnico-xurídicos". Na súa comparecencia, Fernández Galiño deu conta dun decálogo de prioridades que guiará a súa actuación á fronte desta institución, no que incluíu temas como a igualdade de xénero, a violencia machista, os distintos tipos de acoso, a discriminación, as persoas discapacitadas, os dereitos dixitais ou o medio ambiente.

Do mesmo xeito, fixo especial énfase nas cuestións relacionadas co feminismo e dedicou tempo a repasar a súa traxectoria profesional como xuíza desde que se licenciou en Dereito na Universidade de Santiago de Compostela (USC) no ano 1986.

En 1989, relatou, aprobou as oposicións e comezou a súa carreira xudicial en Ponteareas para, en 1992, ser ascendida á categoría de maxistrada e destinada ao Xulgado do Social número dous de Pontevedra. Posteriormente, foi trasladada á Sección Segunda da Audiencia Provincial da Coruña, na que exerceu desde 2001, e conta na súa traxectoria profesional ter formado parte en 2012 do tribunal encargado de xulgar o caso Prestige.

Ademais, Fernández Galiño remarcou nesa intervención o seu compromiso co idioma galego e dixo que, como falante desta lingua, impulsouna desde a xudicatura, algo que -manifestou- espera poder seguir facendo como valedora.

Posteriormente, o pleno aprobou co voto favorable do PPdeG a Lei de Patrimonio Natural de Galicia, que nace co obxectivo de actualizar a Lei de Conservación da Natureza de 2001, adaptar a regulación galega á lexislación básica estatal e modificar o marco regulatorio "para responder a necesidades detectadas nas últimas dúas décadas".

A oposición, pola súa banda, coincidiu en denunciar a ausencia de negociación durante a tramitación desta normativa, así como a negativa a unha audiencia con diferentes organizacións en defensa do medio ambiente, a falta de cumprimento da Lei de Conservación da Natureza de 2001 e a ausencia dunha base orzamentaria.

Unha vez finalizado o pleno, a Xunta de Portavoces acordou convocar para o vindeiro luns á Comisión de Peticións, que terá como punto único na súa orde do día a votación do nomeamento da exdeputada, xornalista e escritora María Xosé Porteiro como adxunta á Valedora do Pobo.