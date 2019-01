O Parlamento condena o Holocausto, que tivo "colaboración" do franquismo

O Parlamento de Galicia aprobou este mércores unha declaración institucional en memoria das vítimas do Holocausto que, segundo reflicte o texto, "tivo a súa orixe no intento de eliminación da disidencia política e ideolóxica e derivou nun xenocidio que contou coa colaboración da ditadura franquista".

Na resolución, os grupos con representación na Cámara galega -PP, PSOE, En Marea e BNG- lembran aos máis de 10.000 republicanos españois que terminaron deportados nos campos nazis "pola colaboración do ditador Francisco Franco co nazismo alemán e o fascismo italiano".

O texto sinala que entre o seis millóns de mortos dese xenocidio, principalmente de xudeus, tamén houbo outras minorías que foron vítimas, incluídos galegos, e que aqueles que lograron ser liberados "non puideron regresar porque a ditadura franquista, que lles retirou a nacionalidade, negoulles o dereito a regresar ao seu país de orixe".

A declaración, lida polo presidente do Parlamento, Miguel Santalices, no pleno celebrado este mércores, lembra que o 1 de novembro de 2005 a Asemblea Xeral das Nacións Unidas decidiu designar o 27 de xaneiro como Día Internacional de conmemoración anual en memoria das vítimas do Holocausto, á que se suma Galicia.

Deste xeito, a Cámara lexislativa fai seu o rexeitamento de Nacións Unidas a "toda negación, xa sexa parcial ou total, do Holocausto como feito histórico", e igualmente condena "todas as manifestacións de intolerancia relixiosa, incitación, acoso ou violencia contra as persoas ou comunidades baseadas na orixe étnica ou nas crenzas relixiosas, teñan lugar onde teñan lugar".