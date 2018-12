Los grupos de la Cámara han acordado este martes "continuar en la defensa" de los acuerdos alcanzados en el Parlamento de Galicia para garantizar la continuidad del empleo en la planta de Alcoa de A Coruña, así como con el respaldo a las demandas trasladadas por el Comité de Empresa a la Xunta y al Gobierno central.

Las fuerzas con representación en la Cámara gallega han llegado a este acuerdo tras el debate de una iniciativa expuesta por la diputada del BNG Noa Presas, que incluía varios puntos entre los que figuraba pedir al Ejecutivo estatal la intervención pública en Alcoa Coruña a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Este punto solo fue apoyado por En Marea después de que los nacionalistas aceptasen una enmienda de los rupturistas. En concreto, este aboga por que en el caso en el que Alcoa insista en su intención de cerrar la planta de A Coruña, se inste al Gobierno a aplicar el artículo 128.2 de la Constitución para asumir la gestión a través de la SEPI. Con todo, esta propuesta no ha salido adelante al ser rechazada por los populares y contar con la abstención del PSdeG.

En el debate, Noa Presas que considerado necesario tomar "medidas urgentes" ante la proximidad del 27 de diciembre, fecha hasta que la empresa aplazó, por el momento, los despidos. Además, ha asegurado que el BNG está "decepcionado" con como los acuerdos unánimes alcanzados por las fuerzas del Parlamento de Galicia en relación a la situación de esta empresa "se fueron incumpliendo".

Frente a ello, ha abogado por "estar preparados" para lo que pueda venir e impulsar que el Gobierno central inicie una intervención pública de la empresa. "No es algo que no contemple el ordenamiento jurídico y que no se haya hecho antes", ha apuntado.

Aunque esta propuesta sí ha contado con el apoyo de En Marea después de que los nacionalistas aceptasen la enmienda presentada por el diputado Francisco Casal, el PSdeG se ha mostrado contrario a intervenir esta empresa.

Así, frente a la postura de los nacionalistas, el PSdeG ha pedido dejar tiempo al Gobierno de Pedro Sánchez para que saque adelante la nueva regulación del sector que está intentando llevar a cabo. "Le pediría al BNG una dosis de paciencia después de que las pujas de ininterrumpibilidad promovidas por los gobiernos de Aznar y Rajoy se mostrasen insatisfactorias para solucionar problemas de este tipo de industrias", ha indicado el diputado Abel Losada.

Además, tras pedir a los grupos "un esfuerzo para llegar a un mínimo común de acuerdo", ha defendido que el Parlamento tiene que pedir esfuerzos al Gobierno de España pero también al gallego. "Se están intentando hacer cosas, todo lo que no se hizo en seis años", ha manifestado.

Por su parte, el parlamentario de En Marea Francisco Casal ha mostrado su apoyo a las medidas reclamadas por el BNG y ha pedido que se mantenga la "unidad de acción". Con todo, ha considerado que si esta "no ayuda a avanzar en la solución del conflicto" se debe buscar "nuevos elementos" para "dejar claro que la empresa no puede tomar decisiones unilaterales".

POSTURA DEL PPDEG. Enfrente, la diputada del PPdeG Marta Nóvoa ha avanzado el rechazo de su grupo a la petición del BNG de intervenir empresas como, en su opinión, se hace en los países "en los que la democracia brilla por su ausencia".

Asimismo, ha defendido la gestión de la Xunta de este conflicto y ha subrayado que el Gobierno gallego "no va a dejar que se cierren empresas". Además, ha argumentado que, desde un primer momento, el Ejecutivo autonómico apostó por la "unidad de acción" y ha acusado al BNG de "intentar esconder detrás del sufrimiento de los trabajadores de Alcoa" sus "mantras" como los de la "tarifa eléctrica gallega" y "la intervención de empresas".

"Da la sensación que hay grupos parlamentarios que se empeñan en hacer lucha partidista y tensar la situación hasta romper la unidad simplemente por oportunismo político", ha denunciado.

Aunque hubo diferencias en el debate, después de que Noa Presas se mostrase partidaria a aceptar el primer punto de la enmienda de los populares, las fuerzas han alcanzado un acuerdo unánime sobre uno de los puntos debatidos.