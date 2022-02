Una pareja de Cambados gana 260.000 euros en la lotería de San Valentín

La lotería dejó este lunes en Cambados 260.000 euros a una pareja de la localidad que compró en la administración de loterías número 1 dos décimos —comprados en la máquina— del número que resultó agraciado con el primer premio. Un estupendo regalo de San Valentín para los afortunados.

El propietario de la oficina de loterías, Xoán da Cruz Martínez Rial, descubrió quiénes eran los agraciados mientras estaba atendiendo a la TVG. "Estabamos a colocar o cartel de aí, e unha señora que estaba aquí na cola, pregúntame: 'Non me digas que ese é o número que tocou?'. Viña co boleto na man que é feito pola máquina 07.221, díxonos que mercara un para ela e outro para o compañeiro e ía agora avisalo a el tamén", relató en declaraciones a la televisión el dueño de la administración.

Una vez descontados los impuestos, la pareja de Cambados se quedará con 224.000 euros.

