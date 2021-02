O papel de mulleres e nenas na ciencia e a súa "discriminación", no foco no seu día internacional

Institucións e diversas entidades impulsaron diversas iniciativas para recoñecer o papel de mulleres e nenas na ciencia con motivo da conmemoración do seu día internacional, ademais de comprometerse a seguir traballando para erradicar tanto a "discriminación" como a "infrarrepresentación" que aínda sofre o colectivo feminino neste ámbito.

Así, a conselleira de Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, presidiu o Pleno da Unidade Muller e Ciencia no que se deu lectura e aprobouse unha declaración institucional na que se pon de manifesto o destacado papel que desempeña a muller na ciencia e a importancia de dar visibilidade o seu labor.

Lorenzana agradeceu o traballo que realizan os integrantes do Pleno, formado por diversas consellerías da Xunta e personalidades expertas do mundo científico e tecnolóxico, á vez que sinalou que o Goberno galego está a desenvolver diversos proxectos para dar a coñecer á sociedade o traballo das mulleres científicas galegas e para fomentar a vocación investigadora das nenas.

Entre os programas que se están levando a cabo destacan un proxecto para achegar ao alumnado de Infantil e Primaria o labor que desenvolveron mulleres científicas que fixeron historia e que están esquecidas para que poidan ser un referente nas idades máis temperás; e a iniciativa Mulleres en Portada para difundir e pór de exemplo o traballo das mulleres que foron galardoas co premio María Josefa Wonenburger, que outorga anualmente desde 2007 a Xunta.

A declaración institucional impulsada pola Xunta aposta por eliminar "toda forma de discriminación contra a muller" e impulsar que se fixen políticas e plans de estudo no campo da ciencia, incluídos programas escolares, para alentar unha maior participación das mulleres e as nenas, promover as perspectivas de carreira de mulleres na ciencia e recoñecer os seus logros neste ámbito".

É necesario seguir visualizando e difundindo o traballo das nosas científicas e fomentar a vocación investigadora das nenas. Imos continuar pondo en valor o traballo das mulleres científicas, mostrándoas como referentes para as novas xeracións de mozas", recolle, ademais de incidir en que é preciso "lograr o acceso e a participación plena e equitativa na ciencia para as mulleres e as nenas" fronte a "estereotipos e prexuízos" machistas.

CARREIRAS STEM. Outras institucións e entidades pronunciáronse nesta xornada, como o Centro Oceanográfico de Vigo que emitiu un comunicado no que traslada a súa intención de sumarse á conmemoración desta xornada visibilizando o traballo das científicas e creando roles femininos nos ámbitos da ciencia que promovan prácticas que favorezan a igualdade de xénero no ámbito científico.

Por iso, o centro ten previstas 31 charlas virtuais que chegarán a 1279 alumnos de 18 centros educativos este ano. Como novidade este ano o Centro Oceanográfico de Vigo publicará o libro interactivo 45 días no Banco Flemish Cap, da xornalista Laura Juárez, no que narra a súa experiencia vivida a bordo do buque oceanográfico Vizconde de Eza, pertencente á Secretaría Xeral de Pesca, o pasado verán na 33 edición da campaña internacional Flemish Cap.

Tamén a USC reivindicou este xoves a "participación plena e equitativa" das mulleres na xeración e xestión do coñecemento científico, unha meta que persegue a institución académica cos diferentes actos que nutren este xoves a conmemoración desta xornada.

Os últimos datos do diagnóstico da igualdade na USC evidencian que no curso 2019-2020 as alumnas representaban un 62,83% do total do alumnado nas titulacións de grao, aínda que se constata que a presenza de mulleres nalgunhas carreiras do ámbito Stem segue sendo "escasa", algo que non só prexudica á muller, senón que tamén afecta o resultado das investigacións e ao benestar xeral da sociedade.

MÁIS INICIATIVAS. Pero houbo máis iniciativas, por exemplo, da Comisión de Igualdade da Escola Politécnica Superior de Ferrol, que presentou en redes sociais un vídeo para visibilizar a figura das mulleres na ciencia.

E á súa vez, o Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos de Telecomunicacións de Galicia destacou o "crecemento exponencial feminino" nas carreiras Stem, aínda que aínda queda traballo por diante.

E en clave do Goberno central tamén se deron pronunciamientos de compromiso co talento feminino na ciencia,c omo é o caso da subdelegada do Goberno en Pontevedra, Maica Larriba, quen se reuniu por videoconferencia coas responsables da Misión Biolóxica de Galicia, o Centro Oceanográfico de Vigo e o Instituto de Investigacións Mariñas con motivo da efeméride deste xoves.

FUNDACIÓN VITHAS. A Fundación Vithas, pola súa banda, emitiu un comunicado no que reivindica que "xestiona un número importante de proxectos" de investigación, que crecen cada ano, tanto con financiamento interno como con financiamento externo procedente de convocatorias publicas e privadas, xa sexan estas competitivas ou non competitivas.

"Moitos destes proxectos están encabezados ou contan coa implicación de destacadas mulleres. Profesionais de numerosas especialidades que dedican o seu esforzo ao labor asistencial e á investigación, a través de traballos de diversa índole nos que se reflicten importantes avances vinculados con patoloxías ou tratamentos concretos", esgrimiu.

"A pesar de que a incursión da muller no ámbito científico segue sendo lenta, son xa moitas as profesionais que están a deixar un sinal destacado no campo da investigación. Boa mostra diso son os 53 proxectos de investigación que no último ano desenvolvéronse dentro de Vithas e que foron liderados ou contaron coa participación de mulleres", engadiu.