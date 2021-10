El papa Francisco visitará Santiago por el Xacobeo a principios de agosto

El papa Francisco viajará a Santiago para conmemorar el Xacobeo y, en principio, la fecha marcada en el calendario es bien el día 7, bien el 8 de agosto de 2022, según señalan fuentes cercanas a la organización de la visita.

Al viaje del pontífice, pues, solo le falta la certificación pública para ratificar una visita que baraja desde que, a principios de este año, el arzobispo de Santiago, Julián Barrio, informase de que se le había trasladado la invitación oficial para acudir a la capital autonómica con motivo del Año Santo bienal. Luego, a mediados del pasado mes de junio, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, hizo extensible en persona esta invitación por parte del Gobierno gallego durante su reunión en el Vaticano con Francisco. En aquella ocasión, el Papa prometió al mandatario gallego que se pensaría la visita, tal y como corroboró posteriormente él mismo en la Cope.



En esta entrevista emitida a principios de septiembre, Francisco reafirmó que mantenía esta posibilidad dentro de "una eventual agenda". Y, en cualquier caso, aclaró que se trataría de un viaje en exclusiva a Santiago por el Xacobeo, no una visita oficial, de larga duración, a España, dado que, dentro de Europa, su intención es dar preferencia a "países chicos".



Ahora, a falta de esta comunicación pública, las fuentes consultadas por este diario afirman que el Vaticano ya ha confirmado que la visita se realizará, a menos que surjan imprevistos. Las fechas que se barajan son el domingo 7 o el lunes 8 de agosto de 2022, si bien en Galicia se preferiría el 25 de julio y se insistirá en ello.



Aparte de otras consideraciones, en la decisión del pontífice de viajar o no pesaba la evolución de la pandemia, como se indicó al arzobispo Barrio, y, además, el estado de salud del propio Francisco, que cumplirá 85 años en diciembre.



Sobre este punto, a la par que la crisis sanitaria y sus restricciones parecen remitir progresivamente, el Vaticano anunciaba el miércoles el comienzo de la suministración de la tercera dosis contra el covid-19 a los mayores de 60 años, entre los que se incluye el Papa. Y, por otro lado, después de superar en julio una operación en la que se le extrajo una parte del colon y por la que estuvo diez días hospitalizado, y tras recalcar que no se ha planteado presentar renuncia, esta misma semana también se ha visto al líder de la Iglesia católica al frente de una atareada agenda en la que destacó la recepción del presidente de los EE.UU., Joe Biden.