Pancho Casal será o candidato á Xunta de Marea Galeguista

A coalición Marea Galeguista –En Marea, Compromiso por Galicia e Partido Galeguista– acode á cita coas urnas do 12 de xullo co deputado durante a última lexislatura Pancho Casal como referencia e un obxectivo: entrar na Cámara para contribuír á "transformación" de Galicia.

Ao redor dos eixos ideolóxicos do feminismo, o ecoloxismo e a "xustiza" social, a alianza electoral reinvidica a súa capacidade de "ser interlocutores trasversales" coa sociedade grazas á presenza na candidatura de persoas "con experiencia de xestión" no ámbito local, o que achega "proximidade ao que a cidadanía realmente necesita".

Así o destacou o candidato á Presidencia da Xunta e número uno de Marea Galeguista pola Coruña, Pancho Casal, quen ocupou un escano no Pazo do Hórreo ao longo do últimos catro anos após formar parte, primeiro como membro de Podemos Galicia (partido do que despois se desvinculou, do Grupo Parlamentario de En Marea e, após a súa fractura, do grupo mixto).

Este luns tivo lugar unha rolda de prensa telemática que serviu de presentación da candidatura de coalición e as súas cabezas de lista polo catro provincias galegas: Iván Rodríguez (En Marea) en Lugo, Peque González (En Marea) en Pontevedra e Milagros Corral (Compromiso por Galicia) por Ourense, ademais do mencionado Casal na circunscrición coruñesa.

O exdeputado de En Marea incidiu durante a súa intervención na comparecencia ante os medios que a coalición que el lidera está formada por persoas "comprometidas co país" que son conscientes de que Galicia necesita "unha transformación" en varios ámbitos, incluído o tecido produtivo, desde unha perspectiva de "xustiza" social e compromiso co medio ambiente.

Segundo Casal, é preciso un cambio na forma de xestión da comunidade galega após a etapa do popular Alberto Núñez Feijóo, algo que puxo de manifesto a crise do coronavirus, que evidenciou que as arcas públicas galegas atópanse "totalmente esquilmadas".

Para iso, o cabeza de lista por A Coruña sinalou que "é fundamental" reverter os cambios en política impositiva da Xunta porque "non pode ser que por aforrar uns euros aos máis teñen" deixe de investirse en servizos como residencias ou a educación.

ENERXÍA E MEDIO AMBIENTE. Un dos "alicerces" da candidatura é a aposta polo ecoloxismo como "eixo" de todas as propostas políticas porque "a transformación ten que ser xusta e sustentable", como incidiu o número uno por Lugo, Iván Rodríguez.

Este xeólogo ambiental e membro do Consello das Mareas (órgano de dirección de En Marea) resaltou a necesidade de que o Goberno da Xunta asuma os Acordos de París para avanzar "xa" cara á transición enerxética en Galicia e como vía para mitigar e combater os efectos do cambio climático.

Neste sentido, subliñou que a redución de emisións non ha de cinguirse ao peche de centrais térmicas, senón que tamén pasa por asumir cambios para o chamado sector difuso, pois Galicia concentra parte das emisións na mobilidade, a xestión de residuos ou o transporte.

RURAL E SERVIZOS PÚBLICOS. Pola súa banda, o número uno por Ourense, Milagros Corral, sinalou ao ámbito rural como outro dos focos polos que Galicia necesita apostar para a súa transformación. Ante o despoboamento do ámbito rural, a responsable de Compromiso por Galicia no municipio ourensán de Amoeiro apelou a buscar "solucións" para un problema que "non é único de Galicia" pero que se está atallando "noutros lugares" con medidas de apoio á fixación de poboación e fomento da natalidade "que non se limitan a axudas no momento de nacemento".

Por último, Peque González, excoordinadora de Marea de Pontevedra, incidiu en que as administracións "teñen que coidar os seus servizos públicos", algo que, segundo a cabeza de lista por Pontevedra de Marea Galeguista, a crise do coronavirus demostrou que en Galicia non se dá.