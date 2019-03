O padrón de galegos no estranxeiro aumenta en máis de 3.000 nun ano

O padrón de galegos no estranxeiro aumentou nun total de 3.157 nun ano, co que a xaneiro de 2019 alcanzou as 519.646 persoas, fronte ás 516.489 que estaban rexistradas nesa mesma data do ano anterior, un aumento do 0,6%.

Segundo os datos recompilados por Europa Press da última estatística do padrón de españois residentes no estranxeiro (Pere) do Instituto Nacional de Estatística (Ine), A Coruña suma o maior número de galegos que vive fóra, cun total de 180.662; seguida de Pontevedra, con 151.817; Ourense, con 113.746; e Lugo, con 73.421 galegos.

De todos eles, 151.763 son galegos que naceron en España, dos cales 57.131 pertencen á provincia da Coruña; 44.089, á de Pontevedra; 33.021, á de Ourense; e 17.522, á de Lugo.

O número de persoas con nacionalidade española que reside no estranxeiro alcanzou os 2.545.729, o que supón un incremento do 2,5% con respecto a datos de 1 de xaneiro de 2018. O total de nados en España que vive no estranxeiro alcanza no Estado os 820.317 habitantes.