Pacto da Xunta, Fegamp e Eixo Atlántico para pedir que se inclúa a Galicia no corredor europeo de mercadorías 

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, representantes do organismo Eixo Atlántico e diversos alcaldes do Noroeste reuníronse este luns para abordar unha defensa común para a inclusión de Galicia e os seus portos no corredor europeo de transporte de mercadorías.

Respecto diso, Núñez Feijóo subliñou que se trata dunha "reivindicación chea de sentido común" e mostrou o apoio "incondicional" da Xunta a esta demanda realizada polo Noroeste peninsular.

Por iso, Feijóo espera que "nuns meses" se inclúa en Bruxelas este corredor ferroviario para mercadorías dentro dos europeos, pois "se trata de pór en valor todas as mercadorías que poidan entra ou saír dos portos galegos", así como captar fondos da UE. "É unha proposta que mellora todo o Noroeste español", agrega.

Respecto diso, apuntou o compromiso do ministro de Fomento, Íñígo de la Serna, que este luns visitou Galicia, coa defensa da propuesta de incoporación do Noroeste ao corredor atlántico.

Así, traballarase por que a modificación deste corredor europeo esténdase a Galicia, cunha conexión cos portos da Coruña e Vigo, así como coa súa unión co Noroeste a través da liña entre Monforte e Palencia.

VISIÓN DOS ALCALDES. A esta cita acudiron, entre outros, o alcalde do Barco -tamén presidente da Fegamp-, Alfredo García, así como os rexedores de Monforte de Lemos, Ponferrada e Astorga.

Alfredo García valorou este acto, xa que "todos os responsables políticos das cidades e as vilas polas que vai pasar no futuro este corredor necesitaban o compromiso inequívoco da Xunta e do apoio incondicional a este corredor". "Por tanto témolo", agradeceu.

A continuación, o rexedor do Barco afirmou que "este é o primeiro paso", pero despois deberán estar "todos unidos" para que "ese corredor sexa competitivo".

Pola súa banda, a alcaldesa de Ponferrada, Gloria Fernández Merayo, dixo que os rexedores quedaron "moi satisfeitos" de "este respaldo tan importante" ao proxecto e de "esta maneira de vertebrar" que "vai máis aló das particularidades de cada rexión".