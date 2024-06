Pacto inédito entre PP y PSOE para alternar la alcaldía de O Carballiño

Los grupos municipales del PSOE y PP en O Carballiño sellaron este martes un inédito pacto para gobernar en coalición este municipio ourensano, que incluye que el regidor que resultó investido tras las pasadas elecciones municipales, el socialista Francisco Fumega, ceda el bastón de mando a los populares en el último año de mandato previo a los comicios locales de 2027.

Fuentes populares y socialistas consultadas confirmaron la existencia de este acuerdo, desaprobado por la dirección del PSdeG, que incluye un reparto de áreas de gobierno y puntos programáticos para lograr el "avance" de este municipio ourensano que ronda los 14.000 habitantes.

Cabe recordar que tras las elecciones de mayo del año pasado, Francisco Fumega, del PSOE, gobernaba en minoría, con seis concejales, frente a los cinco del PP, los mismos que Espazo Común, el partido del exalcalde de O Carballiño y exconselleiro del bipartito, Pachi Vázquez. Desde las filas de esta última formación se planteaba la posibilidad de una moción de censura que diese pie a una alternativa política a Fumega, según fuentes conocedoras de la política local carballinesa.

El PSdeG desautoriza el pacto en O Carballiño

Mientras que el alcalde defendió este martes que se trata de un "acordo pola vila por riba de cuestións ideolóxicas", desde la compostelana Rúa do Pino la dirección del PSdeG puntualizó que el pacto "non conta coa autorización da formación" y advierte que, "de materializarse o pacto, tomaranse medida contra os concelleiros e as concelleiras que desa-tenderan o mandato dos órganos de dirección".