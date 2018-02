Presentó Quién Sabe Dónde hace 26 años, promovió la Fundación Europea por las Personas Desaparecidas QSD-Global y ahora ha vuelto a la televisión de la mano del programa Desaparecidos, que emite TVE los miércoles por la noche. Paco Lobatón, un referente en el periodismo nacional de investigación, ha seguido "desde siempre" el caso de la desaparición de Sonia Iglesias. De hecho, el pasado verano entrevistó en profundidad a Maricarmen, la hermana de Sonia, para uno de los capítulos del libro titulado Te buscaré mientras viva, que presentará el próximo 9 de marzo, el Día de las Personas Desaparecidas.

"Conozco muy bien el caso. Cuando arrancamos Desaparecidos, uno de los primeros reportajes que grabamos fue sobre Sonia Iglesias", indica el popular periodista. Además, recuerda que cuando ya habían finalizado el relato recibió una llamada del fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Pontevedra, Juan Carlos Aladro, que le pidió que no televisaran el reportaje porque podría afectar a una línea de investigación que estaba en curso. "No me dio más detalle. Solo me dijo que estaban trabajando en una nueva línea de investigación", señala Lobatón, que decidió "dejar aparcado" el documental que este miércoles fue emitido en el programa Desaparecidos.

"Hemos llevado a la práctica el principio de no publicar nada que pueda interferir en las investigaciones, una de las máximas que repito como un predicador", subraya el periodista, cuyo programa cuenta con una audiencia de alrededor de dos millones de personas.

Lobatón asegura que con su dilatada experiencia en este tipo de investigaciones nunca había visto "una actitud tan comprometida y una implicación sincera" de un fiscal como Juan Carlos Aladro. "Me emociona ver que hay un fiscal trabajando con este talante, que no se resigna a que este caso quede sin resolver".

A su entender, los ocho años que han transcurrido desde que el paradero de Sonia Iglesias se convirtió en una incógnita no impedirán que las investigaciones puedan obtener un resultado exitoso "porque no hay que concederle al asesino o asesinos el beneficio de la impunidad. En cualquier momento puede aparecer un rastro o un testimonio que dé luz a la resolución del caso".

En este sentido, Lobatón aclara que "no es tarde para una investigación, sino que lo peor es el sufrimiento y la espera de la familia. Cada minuto que pasa es demasiado, y si se acumulan durante ocho años es un dolor inconmesurable que es imposible medir si no se está en la piel de quienes lo sufren".

En todo caso, desea que todo el esfuerzo que están realizando las fuerzas del orden para averiguar el paradero de Sonia Iglesias "dé sus frutos y les compense, siquiera en parte, una espera tan larga y tan dolorosa. Creo que habría que garantizar a la familia que se le va a seguir apoyando si tuviera que haber algún capítulo más de la investigación".

A este respecto, Lobatón indica que le preocupa "especialmente" la situación de Alejandro, el hijo en común de 16 años que tienen Sonia y su expareja. "Es como un rehén, el rehén de un hecho tremendo como es la desaparición de una madre y la sospecha de que esa desaparición ha sido fruto de una acción criminal. No digamos ya si además se le añade la sospecha de que el autor ha sido quien la familia piensa que ha sido".