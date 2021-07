Pachi Vázquez ve "temerario" realizar la Festa do Pulpo de O Carballiño

El que fuera líder del PSdeG-PSOE y actual concejal de Espazo Común en O Carballiño, Pachi Vázquez, ha pedido que el ayuntamiento convoque un pleno extraordinario "urgentemente" para consensuar las últimas decisiones tomadas.

Vázquez ha asegurado que el crecimiento de los contagios de covid-19 está siendo "exponencial y explosivo" y que llegan en un mal momento para la economía de la villa de Carballiño que, según ha apuntado, pasa por su mejor momento económico entre el 15 de julio y el 15 de agosto.

La villa cuenta con 64 casos activos por lo que desde la medianoche de este sábado entra nivel medio de restricciones, con la reducción de aforos en la hostelería, situación por la que el concejal ha tachado de "temerario" la decisión de anunciar la Festa do Pulpo.

"En O Carballiño hay sensación de que las autoridades pasan de todo", ha asegurado Vázquez quien afirma que el detonante de los contagios son las aglomeraciones que se podrían disuadir, pero que "la policía pasa como si no pasase nada".

Así, ha propuesto pedir ayuda a la Guardia Civil y a la Policía Nacional si la Policía Local no es suficiente para controlar que no se produzcan las aglomeraciones ni los botellones. "Se empaqueta bien a diez y el resto ya corre solo", ha apostillado para matizar que "no es demonizar a la juventud porque el 90% cumple las normas".

"NO VAYAMOS DE LISTILLOS". Por todo ello, ha lamentado que el anuncio de la Festa do Pulpo se produjese en el mismo día que se anunciaron las nuevas restricciones y "sin consultar a los pulpeiros".

"Cancelar es una palabra muy fuerte, compleja, pero si no hay Sanfermines no vayamos nosotros de listillos. Es una actitud temeraria", ha sentenciado Vázquez.