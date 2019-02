Pachi Vázquez presenta Espazo Común con unas 20 candidaturas "ya perfiladas"

El que fue secretario del PSdeG-PSOE y que abandonó las filas socialistas a finales de 2018 por diferencias con la cúpula provincial y gallega, Manuel Pachi Vázquez, ha presentado este jueves la nueva marca con la que concurrirá a estas elecciones municipales del 26 de mayo, Espazo Socialista Común, que nace como "nueva herramienta de acción política", con aspiración de conseguir representación en varias localidades, incluida la ciudad de Ourense.

Vázquez ha oficializado la candidatura en un acto celebrado en el Hotel Princess de Ourense, donde estuvo acompañado de otros excargos del partido, como la exsecretaria de Organización del PSOE de Ourense, María Quintas, el exdiputado provincial Francisco Fraga, y la exportavoz de Maceda Ana María Rodríguez. También estuvo en la rueda el exportavoz del PSOE de O Carballiño Adolfo Nogueira.

En una concurrida rueda de prensa, el exlíder de los socialistas gallegos ha manifestado su "ilusión" por la puesta en marcha de este proyecto que ha calificado como "un movimiento ciudadano de acción política", que se nutre, según manifestó, de personas "de acción política que le guste mojarse e implicarse en las tomas de decisiones", desencantado con las actuales direcciones del partido.

Sobre este particular, ha insistido en que este proyecto no nace como "un partido de cabreados" sino que tiene "vocación de permanencia", y que estarían trabajando ya "cerca de 400 personas", según sus propias palabras.

En este momento, ha concretado que ya tienen "prácticamente cerradas" candidaturas en cerca de una veintena de ayuntamientos de la provincia ourensana, incluida la ciudad, sin descartar que puedan seguir este mismo camino otras provincias gallegas, tras confirmar contactos con cargos socialistas de Lugo, Pontevedra y A Coruña.

Sin cerrar la puerta a liderar una candidatura en O Carballiño, ha ratificado que intentarán presentar una candidatura en la ciudad, liderada por "una mujer proyección" y que sea representativa para la ciudad.

El exconselleiro, quien ha manifestado que se fue porque no se sentía representado por el PSOE, ha mostrado su intención de configurar una propuesta de "centro-izquierda", galleguista, socialdemócrata, progresista y constitucionalista en una crítica directa a la actual dirección nacional del PSOE al que ha acusado de "flirtear" con fuerzas no constitucionalistas.

Así, ha indicado que el nuevo partido nace como un espacio libre de opinión ante la actual praxis de las direcciones a las que ha acusado de crear "un ambiente irrespirable" con dos grandes retos, que son "alcanzar una gran representación" y conseguir que las instituciones dejen de estar representadas por el PP y que permita ser un partido de referencia frente a los partidos de siempre.

En el caso de la ciudad de Ourense, Pachi Vázquez ha insistido en que la pretensión es configurar una gran candidatura que lleve "aire fresco" frente al actual "bloqueo" de la ciudad.

En este sentido, ha criticado las propuestas de izquierdas en la ciudad, por un lado, el PSOE, que representa "más de lo mismo"; Ourense en Común, que "no sabe ni quién es" y, un BNG que se encuentra "en horas bajas".

"Ahí es donde vamos a trabajar para que la oferta política tenga candidatura integradora y de centro-izquierda", ha abundado Vázquez, quien ha responsabilizado a todos los partidos municipales de la parálisis de la ciudad, donde ha opinado que también tiene una importancia responsabilidad Democracia Ourensana.

"Lo del pacto con Baltar se cae por su propio peso"

Preguntado por las recientes manifestaciones realizadas por el secretario provincial, Rafael Rodríguez, quien aludió a un supuesto pacto de Pachi Vázquez con el PP ha opinado que el argumento "se cae por su propio peso" y ha recordado que el "adversario político es la derecha" y no la nueva candidatura.



Por su parte, Fraga Civeira, quien ha asegurado que Espazo Común no nace con ánimo de "revancha" tras su salida del PSOE, ha asegurado que es un "día importante" para esta nueva marca política que pretende "dar respuesta a las inquietudes" de los vecinos que no encuentran representación".