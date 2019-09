El exsecretario general del PSdeG Pachi Vázquez llevó este viernes a Pontevedra la presentación de su nuevo proyecto político, Espazo Común, y confirmó con el acto que tendrá como referente en la ciudad a la exconcejala de Ciudadanos María Rey. La exedil se ha unido al proyecto junto con todo el equipo que abandonó la formación naranja el pasado mes de junio y afronta lo que califica como una aventura "ilusionante".

En el acto, Pachi Vázquez defendió que Galicia necesita "proyectos específicos de país" que no tienen ni PSOE ni PP, ni tampoco Podemos y Ciudadanos, "partidos que —dijo— venían de nuevo y son peores". En esa línea, aseguró que Espazo Común busca "romper moldes" frente a los partidos tradicionales que, a su juicio, "se han olvidado de las personas" y solo utilizan los votos de la gente "para su propia agenda política".

El exlíder de los socialistas gallegos dejó algún reproche al actual secretario general del PSdeG, Gonzalo Caballero, para lamentar que, a su juicio, sea el "grumete" de Pedro Sánchez y que Galicia "no pinte nada" para el PSOE. "Caballero va en el barco de Sánchez acoplado. Si el barco va bien perfecto y si no va bien no pasa nada", señaló.

El exconselleiro presenta Espazo Común como una formación "socialdemócrata, de centro izquierda y de ámbito gallego"

Vázquez presentó a Espazo Común como una formación "socialdemócrata, de centro izquierda y de ámbito gallego", que pretende explorar "nuevos escenarios" y centrar su acción política "en las ciudades y en los pueblos" siendo una corriente política "útil", que "marque diferencias" y que ayude a mejorar la vida diaria de los gallegos. A su juicio, en el actual panorama político hay espacio para este nuevo partido, que, por ahora, se encuentra en fase "germinal", por lo que, según ha expresado, se pensará mucho en cuáles serán sus próximos pasos.

Así las cosas, el ourensano descartó casi totalmente presentarse a las elecciones generales de noviembre y avanzó que tampoco marca su objetivo en los comicios autonómicos de 2020. Su presencia en esa cita dependerá, dijo, de la "velocidad de crecimiento y expansión", de si aprecian que existe "masa crítica" y de si la formación cuenta, tras hablar con pequeños partidos de toda la comunidad, con un proyecto "global y específico" para toda Galicia.