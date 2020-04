Outros cinco falecidos en hospitais galegos elevan a 538 as vítimas do covid-19 en Galicia

O número de persoas falecidas con coronavirus en Galicia ascende até as 538 (412 en atención hospitalaria e 126 en centros xeriátricos), despois de que, nas últimas horas, se certificaran outras cinco mortes en hospitais galegos de pacientes que foran diagnosticados con covid-19. En concreto, os últimos datos informan do falecemento de dúas mulleres de 89 e 93 anos e dun home de 73 que permanecían ingresados no Complexo Hospitalario de Santiago de Compostela (Chus), así como dun home de 83 anos e unha muller de 90, que se atopaban no Chuo. Todos, excepto a muller falecida en Ourense, tiñan patoloxías previas.

Estas cifras súmanse aos outros dous pacientes de hospitais galegos cuxa morte se comunicou no mediodía deste luns: unha muller de 73 anos que estaba ingresada no Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (Chuo); e un home de 81 anos ingresado no Hospital da Barbanza (Ribeira), ambos con patoloxías previas.

Por áreas, rexistráronse 113 falecidos na área sanitaria da Coruña, 83 na área de Vigo, 83 na área sanitaria de Ourense, 69 mortes na área sanitaria de Santiago, 24 na área de Ferrol, 25 na área de Lugo e 15 na área sanitaria de Pontevedra.

Na xornada deste luns, as autoridades sanitarias tamén notificaron o falecemento dun usuario na residencia DomusVi do barrio vigués de Barreiro co que, tras a actualización de datos, o número de mortes rexistradas en centros xeriátricos elevouse a 126. Así mesmo, trasladou tamén que, até este luns, morreron outras 118 persoas vinculadas con centros residenciais (pero que faleceron, ou ben en hospitais, ou ben en residencias integradas). Deste xeito, o número de falecidos con covid vinculados a centros residenciais é de 244 persoas.

FALECIDOS EN RESIDENCIAS DE MAIORES. En concreto, desde que empezou a pandemia morreron 22 maiores dentro do centro DomusVi de San Lázaro, 20 no DomusVi de Cangas, outros 20 na residencia A nosa Señora da Esperanza, 13 na DomusVi do barrio vigués de Barreiro, e 5 na residencia Moledo (Vigo).

Tamén se produciron 9 mortes no Portazgo (A Coruña), unha no Fogar Bellolar, outra na residencia de Castro Caldelas, 7 en Remanso Claudina-Somoza (A Coruña), 7 na DomusVi Matogrande (A Coruña), tres na Santa Teresa de Jornet (A Coruña), unha na Caser A Zapateira (Culleredo), unha en San Carlos de Celanova, dúas na residencia Divino Mestre (Ourense), tres na residencia San Pedro de Crecente e tres nas Fragas de Pontedeume.

Finalmente, faleceu tamén un usuario na residencia de Bande, un na de Foz, outro na nosa Señora de Fátima (O Barco de Valdeorras), tres na residencia DomusVi Concepción Areal da Coruña, un residente no centro San José de Ourense, e outro na Fundación José Otero de Santiago.