Ourense supera as 8.000 hectáreas queimadas, con Vilariño de Conso en alerta

Os incendios forestais que afectan a trece municipios da provincia de Ourense xa calcinaron máis de 8.000 hectáreas. A situación máis complicada rexístrase en Vilariño de Conso, onde na mañá deste martes continúa activa a situación 2 de alerta pola proximidade das chamas Soutogrande e Soutelo.

De acordo coa última información da Consellería do Medio Rural, os focos de maior envergadura son os que continúan activos en Vilariño de Conso e en Lobios, con máis de 2.000 hectáreas arrasadas. Tamén permanecen activos focos noutro sete municipios -Cualedro, Chandrexa de Queixa, Rairiz de Veigas, Vilardevós, Manzaneda, A Mezquita e Laza-, mentres están estabilizados os doutro tres -Vilar de Barrio, A Gudiña e Muíños- e controlado o de Maceda.

A situación máis preocupante nas últimas horas viviuse en Vilariño de Conso, no incendio forestal declarado desde as 2,22 horas do domingo na parroquia de Sabuguido. A proximidade do lume a vivendas en Soutogrande e Soutelo levou a que na tarde do luns se declarase a situación 2 de alerta.

O conselleiro do Medio Rural, José González, acudiu este luns pola noite á zona para supervisar os labores, nas que participa a Unidade Militar de Emerxencias (UME). Desde alí, asegurou que os medios desprazados "serán suficientes para afrontar esta situación" que xa se declarou en Cualedro e en Rairiz de Veiga.

Con respecto a todas as localidades que estiveron en alerta, o conselleiro asegurou que os servizos de extinción e o resto de medios tiveron un "comportamento extraordinario" nos labores: "Temos que preservar os nosos montes, pero cando hai posible afectación das persoas, ese é o obxectivo fundamental que temos que defender".

No de Vilariño de Conso, até o momento, traballaron 16 axentes, 29 brigadas, 13 motobombas, catro pas, 14 helicópteros e nove avións, ademais de efectivos da UME.

O outro incendio forestal de grandes dimensións é o de Lobios, que leva arrasadas 2.000 hectáreas na parroquia de Río Caldo, concretamente no Parque Natural da Baixa Limia-Serra do Xurés. Desde a súa declaración ás 19,40 do sábado, mobilizáronse un técnico, 18 axentes, 42 brigadas, 22 motobombas, unha pa, 11 helicópteros, cinco avións e a UME.

OUTROS ACTIVOS. En Cualedro, o incendio declarado no mediodía do domingo na parroquia de Montes, polo que chegou a decretarse a situación 2 de alerta por proximidade ao núcleo de Carzoá até o mediodía do luns, continúa activo este martes e xa afecta unhas 1.300 hectáreas. Para o seu control mobilizáronse 11 axentes, 19 brigadas, 12 motobombas, cinco pas, seis helicópteros, catro avións e efectivos da UME.

Aínda están activos na provincia de Ourense outros focos de menor envergadura, concretamente en Chandrexa de Queixa, con 500 hectáreas arrasadas na parroquia de Queixa; en Rairiz de Veiga, na parroquia de Sabariz -onde tamén se chegou a declarar a alerta por proximidade a vivendas- con 300 hectáreas queimadas; e en Vilardevós, na parroquia de Vilar de Cervo, onde afecta tamén a 300 hectáreas.

En Manzaneda, continúan activos dous incendios diferentes. O de maior dimensión leva calcinadas 200 hectáreas de superficie na parroquia de Cernado; mentres que o segundo, que en realidade se corresponde con dúas que se unificaron, xa queimou 120 hectáreas en San Martiño e en Paradela.



Así mesmo, na Mezquita -parroquia de Cádavos- hai un incendio forestal activo desde o mediodía deste luns que entrou ao en Galicia desde o municipio veciño de Hermesinde (Zamora), segundo informa Medio Rural, e que calcinou 250 hectáreas. O último que continúa activo é o de Laza, que afecta a 60 hectáreas na parroquia de Camba.

ESTABILIZADOS E CONTROLADOS. Estabilizados permanecen tres lumes noutros tantos concellos. O de Vilar de Barrio, declarado en Rebordechau, afecta a unha superficie provisional dunhas 700 hectáreas, mentres que o da Gudiña, en Pentes, arrasou unhas 150.

O terceiro que está estabilizado desde a noite do luns afecta o Parque Natural da Baixa Limia-Serra do Xurés, concretamente no termo municipal de Muíños, parroquia de Requiás. No entanto, este queimou unha superficie de nove hectáreas.

Baixo control están os rexistrados en Maceda, iniciados simultaneamente na parroquia de Castro de Escuadro o domingo, tras queimar 130 hectáreas; e o de Ribas de Sil (Lugo), iniciado o luns de madrugada na parroquia de Peites, tras arder 60 hectáreas.

Os incendios e os labores de extinción provocaron que na mañá deste luns permaneza cortado un carril da A-52 en sentido Madrid. En concreto, segundo informan a Europa Press fontes da Dirección Xeral de Tráfico (DXT), o corte afecta o tramo entre os puntos quilométricos 173 e 168, á altura do núcleo As Estibadas, en Cualedro.

"INTENCIONALIDADE ACREDITADA". Ante todos estes focos que superan as 8.000 hectáreas queimadas en toda a provincia de Ourense -a excepción do de Ribas de Sil, en Lugo-, o conselleiro do Medio Rural reiterou na noite do luns que os técnicos constatan unha "intencionalidade acreditada" en todos eles: "Non entramos nos diferentes motivos que poden estar detrás, pero si que hai unha intencionalidade clara".

E é que, tal e como explicou José González, "moitos" dos incendios "se provocaron na noite do sábado" e "houbo varios que tiveron diferentes focos" iniciados "en sitios nos que se sabía que co vento se ían provocar danos importantes".

Ademais, o conselleiro volveuse a dirixir aos posibles responsables para aseverar que "quen nestas condicións climatolóxicas provoca incendios coa posibilidade de afectar a persoas e bens, é un delincuente".