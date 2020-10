Ourense, una "bomba vírica" con 138 nuevos casos en tres días

Las autoridades sanitarias han instado a los vecinos de Ourense y Barbadás –donde se ha decretado un cierre perimetral en el término municipal a partir de la medianoche de este jueves– a que "no salgan de sus zonas" con el fin de evitar "medidas más drásticas" para frenar el avance del covid-19.

"Solicitamos la colaboración de la ciudadanía", ha afirmado el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, en la rueda de prensa de este miércoles para explicar las decisiones adoptadas por el comité clínico en la tarde del martes, que ha llevado al cierre perimetral de los ayuntamientos de Ourense y Barbadás, donde los vecinos se podrán mover por el término municipal y sólo salir de éste por motivos laborales, escolares o médicos.

"No es un juego de picaresca, de cómo escapar de las medidas", ha incidido el conselleiro, quien ha subrayado que las medidas adoptadas "intentar prevenir el contagio, no castigar a nadie".

Comesaña ha detallado que según los últimos datos actualizados, Galicia cuenta con 4.068 casos activos de covid-19, 51 menos que este martes, 34 pacientes en Uci –uno menos– y 185 en otras unidades de hospitalización –14 menos–, mientras 3.949 pacientes están en seguimiento domiciliario.

A ello ha sumado el fallecimiento de cuatro personas con este coronavirus en la Comunidad gallega el martes y un 2,6 por ciento de PCR positivas en la jornada pasada, con un acumulado de 3,3% en siete días. Por ello, el titular de Sanidade ha destacado que la situación general en Galicia "sigue siendo estable, con cierta tendencia a la baja a día de hoy".

OURENSE. No obstante, el conselleiro ha puntualizado que hay "situaciones diferentes" dentro de la comunidad gallega, por lo que el comité clínico ha acordado medidas para la provincia de Ourense, mientras que en el resto de áreas sanitarias se mantienen sin cambios con respecto al viernes pasado.

Sobre el caso concreto del municipio de Ourense –con algo más de 105.000 habitantes–, la directora xeral de Saúde Pública, Carmen Durán, ha concretado que en los últimos tres días ha registrado 138 nuevos casos de covid-19 y un total de 439 en 14 días. Así, la tasa acumulada en el ayuntamiento a una semana se sitúa en 254,7 casos por 100.000 habitantes y en 417,2 en 14 días. De este modo, ha destacado que aproximadamente es "entre cuatro y cinco veces por encima" de las cifras en el conjunto de Galicia.

En cuanto a la comarca de Ourense, la directora xeral ha puntualizado el incremento de 164 casos nuevos en tres días –frente a los 76 de la semana pasada– con una incidencia acumulada de 219,7 en siete días y 354 en catorce jornadas, lo que la sitúa "bastante por encima de la media" de la comunidad gallega, así como la positividad de PCR, con un 11%.

Por su lado, el ayuntamiento de Barbadás –el otro en el que se ha decretado cierre perimetral–, ha registrado 15 nuevos casos en tres días y presenta una incidencia de 280,9 en siete días, "muy por encima de la media gallega".

Esta situación, ha afirmado, "se repite en O Barco y Verín", ya que la comarca de Valdeorras registra 28 nuevos casos en tres días y una tasa de 180,4 en siete jornadas y de 356,9 en 14 días.

En cuanto a Verín, la directora xeral ha apuntado 16 casos nuevos de covid en tres días, una tasa de 142,8 en siete jornadas y 257,8 en 14 días, por lo que todas esas zonas presentan tasa superiores a la media gallega. Además, ha indicado que Verín cuenta con una 9,6% de positividad en PCR y Valdeorras 8%.

El gerente del Sergas, José Flores, por su parte, ha asegurado que la capacidad asistencial en los hospitales del área sanitaria ourensana "está garantizada" se ha aplicado el plan de contingencia. y "por debajo de la ocupación de la primera oleada". En este sentido, ha defendido que con estas medidas pretenden "anticiparse" y ha reiterado que la capacidad asistencial está "totalmente garantizada".

MEDIDAS ESPECÍFICAS. El conselleiro de Sanidade ha concretado que las medidas adoptadas tras la reunión del comité clínico en la provincia ourensana suponen restringir la movilidad en los ayuntamientos de Ourense y Barbadás –que pasa del nivel dos al tres– y se mantiene la prohibición de reuniones de no convivientes.

Asimismo, en la comarca de Ourense se establece el nivel dos en toda ella; así como en el municipio de O Barco, donde además se prohíben las reuniones de no convivientes, pero en la comarca en general solamente se mantiene el nivel 2. Y en Verín municipio, además del nivel 2, se restringen las reuniones a convivientes, pero se permiten en el resto de la comarca.

Mientras, en las comarcas de O Carballiño, Verín y O Barco se establece el nivel 2 y en esos tres ayuntamientos, además, las reuniones se limitan solo a convivientes, salvo en la comarca carballinesa donde esa restricción es para todo su territorio.

Comesaña ha insistido en que estas decisiones se adoptan con "el registran "parámetros preocupantes" y ha recordado que la restricción de la movilidad se adoptó por primera vez en julio en A Mariña "con resultado óptimo".

"BOMBA VÍRICA". Por parte del comité clínico, el doctor Sergio Vázquez Estévez, del área de Lugo, ha señalado las tasas de incidencia así como el justificar las restricciones. "Era el momento de tomar estas

En este sentido, ha enmarcado estas medidas para contener la "bomba vírica" en el centro de Ourense y Barbadás y el resto de ayuntamientos de manera perimetral, con el fin de "evitar el contagio del virus fuera de esta zona" con este "perímetro de seguridad" con el resto de comarcas, salvo la de Celanova –cuyas tasas están por debajo de la media gallega–.

Para el doctor Vázquez Estévez la restricción de la movilidad permitirá "controlar la expansión del virus". Por ello, ve "importante" recordar a al población "que no salga de su zona" y matiza que "se pueden mover en sus ayuntamientos".

Al respecto, ha matizado que "no es un confinamiento, son restricciones de la movilidad en un perímetro" en Ourense y Barbadás, ha puntualizado. Por ello, ha apelado a que "la gente cumpla las restricciones para no tener que tomar medidas más drásticas para frenar la expansión del virus".

En esta línea, otro de los integrantes del comité clínico, el doctor Tato Vázquez Lima, de O Salnés, ha lanzado un "mensaje a toda la población gallega", sobre todo a la de Ourense: "El comité no juzga ni castiga a nadie, somos profesionales que hacemos recomendaciones basadas en la evidencia científica".

Por ello, ha recalcado que se dirige a "una población adulta, la mejor formada de Galicia" a la que avisa de que "no es un juego de picaresca, de cómo escapar de las medidas". "Estas medidas intentan prevenir el contagio, no castigar a nadie", ha sentenciado. "Si no tendremos mucho dolor y sufrimiento", ha advertido, para llamar a "pensar en lo que se hace" porque "no es cuestión de librar una multa es cuestión de salvar una vida".

Comesaña ha estimado, por la experiencia, unos 18 días para "revertir" la situación del covid y ha recordado que en la zona de Ourense ya se adoptaron medidas el viernes pasado. "Esperamos tener resultados antes", ha asegurado.

De este modo, el conselleiro de Sanidade ha pedido la "colaboración de todos", en especial de los jóvenes. "Es una tarea de todos", ha concluido, para defender la "prevención y anticipación" de su departamento. "Si hacemos lo que nos corresponde va a dar resultados", ha sentenciado.