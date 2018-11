Laureano Oubiña: "Rajoy conocía las actividades de los narcos gallegos"

Laureano Oubiña no desaprovecha ni un minuto de su libertad. Tras su larga estadía en prisión, el narcotraficante de Cambados es un habitual en los medios de comunicación, donde siempre deja declaraciones sorprendentes.

Si esta semana estrenaba en DMAX Yo fui un narco —un documental en torno a su figura y a la actividad de los narcos gallegos—, ahora ha concedido una entrevista a la radio RAC1, en la que ha acusado a Rajoy y a Fraga de complicidad con el narcotráfico.

"Mariano Rajoy conocía las actividades de los narcos gallegos", indicó Oubiña, que explicó que reunió con él "dos o tres veces" en la sede de Alianza Popular en Pontevedra. Más frecuentes fueron sus encuentros con el ya fallecido Manuel Fraga, con quien aseguró haberse reunido "muchas veces".

El narco afirma que Alianza Popular aceptó financiación de él a pesar de saber de dónde venía el dinero.

Además Oubiña, en una muestra más de su arrogante actitud, dijo que "no he de pedir perdón a nadie, no debo nada a nadie. Si alguien quiere cobrarse algo, tendrá que ser en la montaña. Que elija arma y sombrero que yo ya los tengo".