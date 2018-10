Oubiña hablará "alto y claro" en el documental de DMAX 'Yo fui un narco'

DMAX estrena el 13 de noviembre Yo fui un narco, un documental sobre el narcotraficante gallego Laureano Oubiña que reconstruye su historia a partir de testimonios propios y ajenos y en el que promete hablar "alto y claro" por primera vez en televisión.

"He estado más de 22 años en prisión, he pasado por más de 42 cárceles y yo no he matado a nadie. Durante todos estos años no he podido hablar, pero ahora voy a hablar alto y claro", afirma Laureano Oubiña, en libertad desde el 2 de septiembre, en este documental.

Los días 13 y 14 de noviembre, a las 22:30 horas, se emitirán los dos episodios en los que se divide esta producción de Unicorn Content en colaboración con DMAX, que profundizará "desde el absoluto rigor e imparcialidad" en los actos de "uno de los mayores contrabandistas y narcotraficantes de Galicia" durante décadas.

Englobada en el género true crime, con la línea editorial de Yo fui un asesino, recopila "todos los datos" y diversos testimonios de personas que estuvieron vinculadas de forma relevante en los hechos, como periodistas especializados, abogados, testigos, fiscales, jueces y el propio Oubiña.

Entre esas voces testimoniales, destacan Baltasar Garzón, Ricardo Portabales, narco "arrepentido" y testigo protegido en la operación Nécora; Enrique León, excomisario de la Policía Nacional, y Vicente Serantes, excontrabandista, entre muchos otros.

"Los espectadores conocerán, a partir de declaraciones del propio Oubiña, la historia del narco español que hablará por primera vez en televisión sobre sus años más prolíferos en el negocio del tráfico de drogas, sus momentos más críticos, sus numerosas detenciones, juicios y condenas de cárcel", apunta la nota.