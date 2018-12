Otra dosis de polémica para Senra

Lidia Senra vuelve a estar inmersa en la polémica por alentar posturas críticas contra el uso de vacunas. La eurodiputada organiza el día 15 en Vigo la jornada ‘Mulleres e saúde’, en la que está programada una charla de Alicia Capilla, presidenta da Asociación de Afectadas por la Vacuna del Papiloma Humano (AAVP), en la que explicará "as consecuencias que ten tido esta vacina" y el trabajo de su colectivo". La ponencia se celebra un año después de que Senra recibiese numerosas críticas por instar al Ejecutivo comunitario a que no obligue a la población a vacunarse por ser, afirmó, "una práctica de riesgo" cuya "seguridad" no está demostrada.

La eurodiputada lucense persevera en su postura que ya entonces desató una importante controversia interna en la que las fuerzas que respaldaron su candidatura por Alternativa Galega de Esquerda —mayoritariamente Anova y Esquerda Unida— acabaron por desautorizarla, si bien en la actualidad forma parte de la lista de Luís Villares en las elecciones para renovar la dirección de En Marea.

Ahora, la polémica viene de la mano de este encuentro sobre "o tratamento médico das mulleres, a violencia que se dá neste eido, e a discriminación de xénero no campo médico e da investigación". En su promoción, Senra —que se remitió a este sábado para hacer nuevas declaraciones— destaca que es "fundamental poñer os intereses das persoas por riba dos das grandes multinacionais farmacéuticas".

Aquí se encuadra la participación de Capilla, que encabeza una asociación que reclama al Gobierno la retirada de la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH) "ya que no existe justificación alguna para que jóvenes sanas sufran riesgos innecesarios cuando se dispone de medidas preventivas eficaces y seguras como la citología, el preservativo y la educación sexual". En este sentido, la AAVP proclama que "no" son "antivacunas", sino "víctimas" que aspiran al "reconocimiento de los efectos adversos" de la vacuna y una atención sanitaria "adecuada" para las afectadas.

CAUSA DE CÁNCER. Precisamente este viernes, la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, recalcó que es necesario un "mayor esfuerzo" para aumentar la tasa de vacunas en adultos, por lo que, entre otras medidas, llamó a "combatir" a los antivacunas con una "concienciación" referida "singularmente" a los padres, dado que esta corriente crítica perjudica la fidelización con la vacunación, advirtió.

En el caso del PVH, la OMS informa de que se trata de "la infección vírica más frecuente del aparato reproductor", ya que afecta a más de la mitad de las personas que tienen relaciones sexuales. Aunque la gran mayoría no sufre síntomas y la supera de forma "espontánea", si el virus persiste a lo largo de los años puede dar lugar, en ambos sexos, a una serie de enfermedades como el cáncer de cuello de útero —responsable de 266.000 muertes en el mundo en 2012— y otros tumores.

La Asociación Española de Pediatría recomienda esta vacunación "en todas las adolescentes", puesto que se trata de un método "eficaz" especialmente si no se ha producido la infección, cosa que "solo puede asegurarse cuando aún no se han iniciado las relaciones sexuales". Así, en Galicia se aplica a los 12 años. Además, asegura que el riesgo de efectos adversos graves es "extraordinariamente raro", mientras que "las únicas reacciones adversas comunes" son el dolor y enrojecimiento en el lugar de la inyección, y ligera fiebre.