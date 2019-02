Otegi propón aos partidos soberanistas, incluído o BNG, presentarse xuntos ás xerais

O coordinador xeral de EH Bildu, Arnaldo Otegi, apostou porque o PSOE "repita a fórmula" de Goberno desta lexislatura após as próximas eleccións xerais e "o independentismo sexa decisivo". Por iso, emprazou a soberanistas vascos, cataláns, galegos (BNG) e mesmo canarios, a presentarse xuntos aos comicios do 28 de abril, xa se vería baixo que fórmula, para facer fronte "ao bloque reaccionario" do PP, Ciudadanos e Vox, e defender "o dereito de autodeterminación e a liberdade dos presos".

Nunha entrevista concedida a Onda Vasca, recollida por Europa Press, Otegi sinalou que o Estado está en crise e que se formou "un bloque reaccionario, que vai desde Felipe VI a Vox, pasando por Ciudadanos e o PP, que busca cernar as escasas liberdades nacionais e sociais" dos vascos, como o Concerto Económico, a Cota, etc.

Ante esta situación, sinalou que hai dúas opcións: a de concorrer ás eleccións xerais e europeas en clave de partido "ou en clave de país", de forma que se somen forzas ao redor de "un mínimo común".

XA HAI CANDIDATURA CONXUNTA NAS EUROPEAS. O dirixente de EH Bildu lembrou que, para as europeas, materializouse unha alianza co BNG, ERC e sectores canarios, e fixo a mesma proposta "para ir ás eleccións españolas". "A fase histórica na que a esquerda independentista acudía ao Congreso dos Deputados en termos de partido concluíu", asegurou.

Arnaldo Otegi chamou a "todo o mundo a sacar esta conclusión". "Estou absolutamente convencido de que o independentismo de esquerdas catalán, vasco e galego vai xogar esta partida xuntos, e que xuntos no Congreso e no Senado imos ser determinantes para moitas cousas", aseverou.

Após sinalar que haberá que ver os "problemas técnicos" para a suma de vascos, cataláns, galegos e canarios, pero considera que, se hai vontade política para "xogar unha partida decisiva no Congreso e Senado de maneira conxunta", vai se é posible buscar algunha formulación. Ao seu xuízo, os mínimos a defender entre eles serán "o dereito de autodeterminación, a liberdade dos presos e que se imposibiliten máis recortes sociais".

"O BLOQUE REACCIONARIO" DE COLÓN. Otegi sinalou que o "bloque reaccionario" ao que hai que facer fronte é o da manifestación de Colón, "que está na involución democrático", e cre que o PSOE "non está aí". No entanto, apuntou que non ten confianza nos socialistas porque quere manter a situación como está. "Manterse como estamos vainos a levar a dar pasos cara atrás. Eu vexo ao lehendakari Urkullu e a este Goberno indo cara atrás", asegurou.

Ao seu entender, na próxima lexislatura, no Estado poden darse tres escenarios: un, a suma do tres dereitas, o de "involución", outro é o pacto PSOE-Ciudadanos, cunha "involución máis baixa en calorías, dito de broma", e a terceira é que o PSOE volva repetir a fórmula coa que está a gobernar agora e aí o independentismo pode ser decisivo". "Para esa terceira fórmula, a suma de cataláns, vascos e galegos, imos ser os que imos determinar, se dá a artitmética parlamentaria, cara a que lado inclínase o novo Goberno do Estado", manifestou.

Ao seu xuízo, desta forma, pódese "reverter o conflito territorial e darlle unha solución en termos estratéxicos". Ademais, apuntou que eles permitiría "parar á dereita en seco e pór encima unha negociación co Estado en termos de país".