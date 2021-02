Os alcaldes da raia, "indignados" por repetirse o "erro" do peche da fronteira

Varios alcaldes e alcaldesas de municipios transfronteirizos do sur da provincia de Pontevedra e a rexión do Alto Miño de Portugal concentráronse este xoves no paso fronteirizo da ponte 'vella' que une Tui e Valença para mostrar o seu rexeitamento polo peche da maioría de pasos entre ambos os territorios, e expresaron a súa "indignación" porque os gobernos español e portugués cometeron "exactamente o mesmo erro" que durante o primeiro estado de alarma, cando tamén se decretou o peche de fronteiras para conter o avance da pandemia de covid.

O vicedirector da Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT) Río Miño, Uxío Benítez, trasladou o malestar dos alcaldes destes 26 municipios (16 galegos e 10 portugueses), onde viven unhas 400.000 persoas, pola decisión adoptada por España e Portugal.

Segundo Benítez, "é un escándalo" que, tras o peche de fronteiras do primeiro estado de alarma, que concluíu a mediados de xuño de 2020, os gobernos "volven cometer exactamente o mesmo erro". Naquel momento, os alcaldes protagonizaron concentracións en varios pasos fronteirizos para reclamar a apertura e trasladaronlle aos Executivos de ambos os países a realidade deste espazo transfronteirizo.

"É unha fronteira dinámica, con moita relación laboral, económica e empresarial, hai moita mobilidade", aseguran

Segundo lembrou, polas diferentes pontes destes 70 quilómetros de fronteira pasa a metade de todo o tráfico que se move nos máis de 2.000 quilómetros de fronteira terrestre entre España e Portugal. "É unha fronteira dinámica, con moita relación laboral, económica e empresarial, hai moita mobilidade", engadiu o vicedirector da AECT.

TRASLADO DO GASTO AOS TRABALLADORES. Benítez apuntou que o feito de deixar un único paso aberto as 24 horas todos os días (o de Tui-Valença pola autovía A-55) supón para os traballadores transfronteirizos dar rodeos de decenas de quilómetros. Todo, denunciou, "por non pór patrullas de Garda Civil, por economizar ese gasto, e trasládanllo aos traballadores".

Uxío Benítez precisou que os responsables municipais non se opoñen a que haxa controis sanitarios, xa que son conscientes da gravidade da pandemia, pero pediulles aos gobernos que "reconsideren" o peche da maioría de pasos, e advertiu de que a AECT Río Miño seguirá coas mobilizacións.

Defenden que o peche "está a penalizar aos traballadores, empresas e á actividade comercial, xa duramente castigada"

Pola súa banda, o alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro, apelou á "sensibilidade" dos gobernos de España e Portugal para que "cambien radicalmente a súa política de peche de fronteiras". Segundo lembrou, o peche "está a penalizar aos traballadores, empresas e á actividade comercial, xa duramente castigada". "Xa protestamos na primeira onda da pandemia, e non entendemos que se volva a incidir no mesmo erro", lamentou.

Na mesma liña, o presidente da Cámara Municipal de Valença, Manuel Rodrígues, subliñou que o peche de fronteiras non deixa de ser unha medida "simbólica", xa que, a pesar das restricións, "agora non pasan menos persoas, pasan as mesmas", que son traballadores e transportistas debidamente acreditados.

A diferenza, subliñou, é que agora fan centos de quilómetros a maiores, o que se traduce a final de mes nuns gastos de tempo e combustible que afectan os petos deses traballadores.