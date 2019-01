O organizador do Marisquiño confirma o seguro de responsabilidade e nega advertencias sobre o risco

O organizador de festival O Marisquiño ratificou este martes que o festival ten un seguro de responsabilidade civil en regra e que non recibiron advertencias "de ningún tipo" por parte de "ningunha Administración" sobre o "risco" de derrube da estrutura da pasarela do paseo das Avenidas que se veu abaixo durante a celebración dun concerto na última xornada da pasada edición deste evento.

Carlos Domínguez, fundador e organizador do festival O Marisquiño, compareceu este martes ante a comisión de investigación do Parlamento de Galicia sobre o accidente ocorrido o pasado mes de agosto no transcurso deste evento celebrado en Vigo, que se saldou con 467 feridos.

Ante a falta de calquera advertencia preguntámonos por que o Marisquiño ten que asumir a responsabilidade

Domínguez destacou que se celebrou unha xunta extraordinaria de seguridade o pasado 24 de xullo nas instalacións da Autoridade Portuaria de Vigo na que participaron representantes da Policía Nacional, a Policía Local, a Policía Portuaria, a Garda Civil do destacamento do Porto de Vigo, así como responsables da dirección do Porto de Vigo e do departamento de Seguridade do Concello de Vigo. Nesa reunión tamén estiveron, segundo relatou o organizador do festival, "representantes de Protección Civil, do servizo de Bombeiros, da empresa de ambulancias que contratamos e responsables da empresa de seguridade que nós contratamos" e nela "analizáronse" os "posibles riscos" que podían ocorrer en cada zona na que se ía a situar o festival.

"En ningún momento durante esta reunión ninguén nos advertiu dun risco sobre a posibilidade de derrubamento no ámbito de celebración do festival", aseverou Domínguez na súa intervención na comisión parlamentaria. "Ante a falta de calquera advertencia preguntámonos por que o Marisquiño ten que asumir a responsabilidade", engadiu.

A seguridade é unha obsesión da nosa organización e así debería ser para as Administracións competentes

RESPONSABILIDADE CIVIL. Así mesmo, o organizador do festival destacou que O Marisquiño ten un seguro de responsabilidade civil en regra e que esa póliza foi facilitada á comisión parlamentaria tal e como antes fixérase co Porto de Vigo, o Concello e o Servizo Galego de Saúde. "O Marisquiño cumpre con todos os estándares legais, é un exemplo de seguridade", sostivo Domíguez, para insistir en que "a seguridade é unha obsesión da nosa organización e así debería ser para as Administracións competentes".

Con todo, o deputado do Partido Popular Alberto Pazos sostivo que "no expediente da licenza municipal que debería amparar a celebración do Marisquiño non consta un seguro de responsabilidade civil". "A ausencia de requisitos esenciais nunha licenza municipal condiciona a súa autorización. É unha responsabilidade da Administración que ten a obrigación de tramitar ese expediente, que é o Concello de Vigo", esgrimiu.

Tanto o deputado do BNG, Luís Bará, como a deputada de En Marea, Carmen Santos, criticaron que o representante popular afirmase no seu día que o festival carecía dese seguro de responsabilidade civil. Un extremo que Pazos negou. "Non pretendo que o Marisquiño faga unha comprobación de cargas da pasarela", apuntou Pazos. Pola súa banda, Domínguez explicou que non montaron "nin unha soa estrutura sobre a pasarela" que se afundiu porque o Porto de Vigo llo pediu "expresamente".

"Estou realmente sen ilusión de continuar co Marisquiño", lamentou Carlos Domínguez

"Facemos todo o que nos indican a lei e as institucións. Ás veces son cousas que van contra a nosa vontade e a nosa experiencia, pero temos que adaptarnos ao que digan as administracións porque non somos posuidores dos espazos nos que facemos o festival", reflexionou Carlos Domínguez. Neste sentido, o organizador do festival preguntouse sobre "por que se permitiu ao Vigo Sexa Fest catro semanas antes montar sobre esa pasarela de madeira estruturas de varios miles de quilos?"

Carlos Domínguez, que compareceu xunto ao seu avogado, trasladou que non é a súa "responsabilidade" o que figure nese expediente interno municipal e que o descoñecen ao non ter acceso a el, e criticou que o deputado popular utilice a "demagoxia política" para "prexudicar á parte máis débil". Deste xeito, o organizador do Marisquiño asegurou que "se hai un silencio positivo tamén se outorga a licenza". En referencia a que se entregan toda a documentación requirida por unha Administración e non obteñen resposta con outras peticións, considérase que queda aprobada. Tamén explicou que a organización do festival achegou á causa xudicial documentación que arroxará luz sobre este e outros aspectos.

CONTINUIDADE DO FESTIVAL. Finalmente, Domínguez sostivo que non será visible "xa máis" como a cara do festival "agás en requirimentos xurídicos para colaborar no que sexa necesario". "Estou realmente sen ilusión de continuar co Marisquiño", lamentou.

Carlos Domínguez recoñeceu que non sabe se o evento "terá continuidade" pola situación de "perda de patrocinadores" e de "falta de apoio dalgunhas administracións". Ao que o deputado popular agregou que "a Xunta non retirou ningún patrocinio" e que o que sucedeu é que "se renunciou a un patrocinio da Xunta porque se consideraba que tiña que ser maior".