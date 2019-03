Orestes Suárez, el asesor de José Blanco que le disputa su puesto en Europa

Orestes Suárez, uno de los asesores parlamentarios del eurodiputado del PSOE José Blanco, le disputa abiertamente a su jefe el sitio en las listas a las elecciones europeas, puesto que el aspirante pide que quede en manos de la militancia en línea con las tesis del socialismo de Pedro Sánchez.

No es habitual que un asistente parlamentario se atreva a dar tal paso, y menos si debe compartir los escasos metros de despacho con el eurodiputado con el que todavía trabaja y que aspira a la reelección."Yo no me presento ni contra Pepe ni contra nadie. Únicamente pongo a disposición del partido mis 20 años de europeísmo, mi experiencia y capacidad. Es la militancia directamente o los dirigentes del partido oyendo a la militancia quienes deben de decidir quién es la persona más adecuada", dijo Suárez en declaraciones a Efe.

"Mi única aspiración es servir a la ciudadanía gallega y a mi partido desde Bruselas, como por otra parte vengo hacienda desde hace años", cuenta el asesor, que se afilió al partido con 18 años tras la victoria del conservador José María Aznar de 1996.

Preguntado sobre cómo se atreve a dar el paso de asistente parlamentario a aspirante a eurodiputado cuenta que no es el primero ni tampoco cree que será "el último". "Mi primer trabajo en la Eurocámara, en el 2004, fue con un diputado que también había sido asistente y actualmente Ana Miranda del BNG también fue asistente y considero que está haciendo una destacada labor. Me gustaría mucho que pudiéramos trabajar juntos en defensa de los intereses de los gallegos y las gallegas", señaló.

Caraqueño de raíces lucenses pero criado en A Coruña

Suárez (Caracas, 1977) tiene quince años menos que el ahora eurodiputado gallego, habla cinco idiomas y es licenciado en Derecho y doctor en Políticas. Antes de ser asesor de Blanco, también lo fue de Antolín Sánchez Presedo y de Javier Moreno en sus etapas como eurodiputados.



En las últimas semanas, el caraqueño de raíces lucenses y criado en A Coruña ha presentado en varios foros su libro sobre la Iniciativa Ciudadana Europea, una herramienta que considera "fundamental" para acercar al ciudadana a las instituciones de forma democrática y constructiva y a diferencia de la estrategia de los populismos eurófobos.



En su presentación en Galicia le acompañaron el expresidente de la Xunta Emilio Pérez Touriño y el secretario general de PSdeG, Gonzalo Caballero. Aunque todavía no se han configurado las listas del PSOE a las europeas, todo apunta a que Sánchez prescindirá de algunos pesos pesados en Bruselas que durante la crisis de poder en el partido se mostraron más cercanos a la entonces presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, como Elena Valenciano, entre otros.



En duda se mantiene, señalaron a Efe diversas fuentes políticas, que José Blanco -que tampoco apoyó a Sánchez en las primarias- pueda repetir en la lista a las europeas, que guardaría al menos un puesto de salida para los socialistas gallegos.

"Acorde con los estándares sanchistas"

El exministro Blanco es eurodiputado desde 2014 y ha sido ponente de la nueva directiva europea de energías renovables, entre otros trabajos parlamentarios destacados.



De su todavía jefe, Suárez destaca que "ha demostrado durante muchos años su valía, tanto como secretario de organización del PSOE, como Ministro de Fomento y como eurodiputado".



Afirma también que "afortunadamente, hay muchas personas válidas en el PSOE de Galicia" y espera que la elección del candidato gallego "sea acorde con los estándares sanchistas, valiente y transparente, como la propuesta que estoy poniendo sobre la mesa".