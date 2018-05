A oposición quere ver a Pastor e Catalá na comisión de Angrois do Congreso

A oposición quere que a actual presidenta do Congreso, Ana Pastor, e os ministros de Xustiza, Rafael Catalá, e de Fomento, Íñigo de la Serna, acudan á comisión da Cámara Baixa que investigará as causas do accidente do tren Alvia, ocorrido en Angrois en xullo de 2013 e que se cobrou a vida de 80 persoas.

Así se recolle nas propostas de comparecentes e documentación, ás que tivo acceso Europa Press, que os grupos parlamentarios rexistraron no Congreso para que esta comisión, que se constituíu o pasado 18 de abril, bote a andar, despois de case sete meses conxelada desde que o Pleno aprobou a súa creación.

En concreto, o PSOE, En Marea (Unidos Podemos) e Ciudadanos rexistraron 124 peticións de comparecencias e coinciden en nomes como os de Ana Pastor, ministra de Fomento entre 2011 e 2015; Rafael Catalá, secretario de Estado de Planificación de Infraestruturas entre 2011 e 2014; o socialista José Blanco, quen ocupou a carteira de Fomento antes de Pastor (2009-2011); e o seu secretario de Estado de Planificación e Infraestruturas, Víctor Morlán (2000-2011).

Do seu lado, os de Pablo Iglesias e os de Albert Rivera tamén queren escoitar na comisión, promovida por En Marea e o PSOE, ao presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, así como ao actual ministro de Fomento, Íñigo de la Serna.

Agora o presidente da comisión, o independentista catalán Feliu Joan Guillaumes, terá que convocar unha reunión da Mesa e Portavoces para deseñar un plan de traballo para os próximos meses e acordar quen serán os primeiros comparecentes en desfilar por este órgano.

Entre os comparecentes, os tres grupos tamén reclaman o testemuño dos expresidentes de Adif Antonio González Martín (2004-2012), Enrique Verdeguer (2012-2013) e Gonzalo Ferré Moltó (2013-2016), os expresidentes de Renfe Operadora Teófilo Serrano (2009-2012) e Julio Gómez-Pomar Rodríguez, agora secretario de Estado de Infraestruturas, Transporte e Vivenda, e o expresidente da Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) Vicente Rallo Guinot.

INVESTIGACIÓN OFICIAL. Outro dos nomes que aparecen na listaxe de comparecentes é o do xefe da Unidade de Seguridade da Axencia Ferroviaria Europea (ERA) Christopher Carr, quen emitiu un informe cuestionando a investigación oficial realizada polo Ministerio de Fomento sobre o sinistro por non ser independente e centrarse só no maquinista como único responsable do accidente.

Mentres que o PSOE pide citar ao maquinista e interventor do tren sinistrado, Francisco José Garzón e Antonio Martín Marugán, respectivamente, nin En Marea nin Ciudadanos o piden. Si expón o grupo confederal a posibilidade de chamar ao xefe dos maquinistas, José Ramón Iglesias Mazaira.

Así mesmo, tanto os socialistas como Podemos e as súas confluencias queren escoitar ás plataformas de vítimas do accidente de Alvia, que nesgou a vida de 80 persoas e deixou feridas a preto de 200, e a quen, con todo, Ciudadanos non inclúe na súa listaxe.