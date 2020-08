A oposición non acode ao pleno de Ourense após o positivo dun asesor do alcalde

Os grupos da oposición do Concello de Ourense, PSOE, BNG e Cidadáns, non acudiron este luns o pleno debido ao positivo en Covid-19 detectado nun asesor do alcalde. Ao rexedor acusárono de "irresponsable" por non aprazar a convocatoria.

En declaracións aos xornalistas antes do pleno, ás portas do Consistorio, os portavoces da oposición, Rafa Villarino (PSOE), Luís Seara (BNG) e Pepe Araújo (Cs) explicaron a súa decisión de non asistir ao pleno.

Pola súa banda, o rexedor, Gonzalo Pérez Jácome, expuxo a súa postura durante unha breve intervención ao comezo dun pleno que se liquidou nuns 20 minutos.

GRUPO DA OPOSICIÓN

Por parte do PSOE, Rafa Villarino reivindicou estar "a representar a responsabilidade nesta cidade", así como "a defensa dos funcionarios" e "da saúde".

Pola contra, censurou o comportamento do "bigobierno" de Democracia Ourensá e PP, que, nun momento no que existen activos ao redor de 200 casos de contaxiados por Coronavirus en Ourense, "no canto de actuar de forma exemplarizante, o que fai é tentar ocultalo".

Respecto diso, lembrou que a oposición solicitou información sobre a idoneidade ou non de celebrar o pleno, pero "ese informe non aparece por ningún sitio", por iso é polo que se preguntan "sobre a base de que se está actuando". "Cunha iluminación do alcalde?", inquiriu.

Neste sentido, subliñou que a "suspensión cautelar do pleno" poderíase adoptar "sen ningún problema" e engadiu que "o peor non é a falta de exemplo", senón que os traballadores "están a traballar cando tiveron contacto cunha persona contaxiada".

"Que máis se debe facer para que alguén interveña?", concluíu, aludindo ao presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, e ao da Deputación, José Manuel Baltar.

En nome do BNG, o seu portavoz, Luís Seara, afirmou saber "que se estaba ante un goberno incompetente" e "incapaz", pero criticou que "tamén" actúa de forma "absolutamente irresponsable". "Tanto que é capaz de xogar coa saúde das persoas sen importarlle o máis mínimo", incidiu.

"Os portavoces da oposición estamos a esperar algunha explicación respecto diso", chamou a atención, antes de advertir de que a oposición cre que "non se dan as condicións para acudir ao pleno" pois non hai "ningunha garantía".

Na súa opinión, se o pleno non se apraza, habendo outro convocado para o 11 de setembro, é "porque priman máis os intereses de partido que a saúde das persoas", e "coa saúde das persoas non se pode xogar nin frivolizar".

O portavoz de Cs, Pepe Araújo, avisou de que "parece que vale todo" cun "alcalde desnortado" e "facendo trastadas que deixan en moi mal lugar a imaxe desta cidade".



Así, lamentou a "situación de inseguridade terrible" e apelou a "ver se alguén se centra e pon contra as cordas ao alcalde" dentro do seu propio partido.

O ALCALDE

Xa dentro do Consistorio, Jácome tomou a palabra para "aclarar o motivo" polo que se celebrou finalmente o pleno, e relatou que após coñecerse o positivo, o venres, "automaticamente" foi comunicado á área de recursos humanos, que á súa vez o deu a coñecer ás autoridades sanitarias.

"Eu como alcalde interésome persoalmente do tema e ao final, ao nove e media ou dez da noite, recibo unha chamada dunha coordinadora Covid que me explica a situación", expuxo.

Segundo contou o alcalde ourensán, esta persona díxolle que o seu asesor, o contaxiado, fora "examinado e consultado" e que despois destas pescudas "entenden que no ámbito laboral non hai necesidade de activar ningún tipo de protocolo, xa que non houbo contactos estreitos".

Neste contexto, criticou que a oposición "pida un informe", cando, segundo dixo, non o hai pois as autoridades sanitarias non o emiten en caso de non considerar necesaria a adopción de medidas. "Non se dá informes aos que non teñen que facer nada", asegurou.

Ao seu xuízo, co seu comportamento, "a oposición demostra que lles dá igual aprazar" un pleno. "Como alcalde teño que actuar escoitando ao que me dixo a coordinadora Covid. Non vou actuar segundo me diga a oposición, senón os especialistas sanitarios", finalizou.