La oposición gallega "no" echará de menos a Rajoy y urge a Feijóo a aclarar cuál es su "prioridad"

Los tres partidos de la oposición con representación en el Parlamento gallego —En Marea, PSdeG y BNG— se han pronunciado este martes sobre la decisión de Mariano Rajoy de dejar la presidencia del Partido Popular. Representantes de las tres formaciones han instado al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, a aclarar cuál será su futuro, ya que muchas quinielas lo sitúan como sucesor del expresidente del Gobierno al frente del PP.

Así, el viceportavoz de En Marea, Antón Sánchez, ha que el problema de la corrupción del PP no se acaba con relevar a Mariano Rajoy, ya que el la corrupción está instaurada en todo el partido.

Cuestionado sobre la posibilidad de que el sustituto de Rajoy sea Feijóo quien sustituya a Rajoy, ha incidido en que el dirigente gallego "es más de lo mismo, por mucho lavado de imagen que le quieran hacer".

"Es más de lo mismo, lleva tres décadas en el PP, por lo que participaba en la misma estructura corrupta; no es regeneración, es más de lo mismo, por mucho lavado de imagen que le quieran hacer", ha resumido. Además, ha exigido al presidente de la Xunta que "mientras esté en Galicia se dedique a gobernar el país" en el que "bastante trabajo tiene" al tener que atender "muchos temas donde fracasó como presidente".

Por su parte, el secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, ha urgido este martes al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que aclare cuál es su "hoja de ruta" y si su "prioridad" son los gallegos o "escalar" internamente en el Partido Popular.

El líder de los socialistas gallegos también ha considerado que es "importante" que el PP "asuma el escenario de renovación que permita garantizar el compromiso contra la corrupción".

Con la mirada en Galicia, y tras ratificar su compromiso personal al frente de los socialistas gallegos y "pegado" a la calle, ha pedido a Feijóo que aclare su futuro. "Tiene que decir con claridad a Galicia cuál es su hoja de ruta, donde está su compromiso político: Si está con Galicia o está en su escalada interna del PP. La ciudadanía gallega necesita una aclaración", ha urgido Gonzalo Caballero.

La viceportavoz del BNG, Olalla Rodil, ha asegurado este martes que los gallegos no echarán de menos a Mariano Rajoy, ya que fue "el presidente del agravio y la discriminación constante" a la comunidad.

A este hilo, ha incidido en que Rajoy pese a ser gallego, "solo recordaba este país para venir a veranear a Sanxenxo".

En este sentido, ha considerado que "su marcha es la salida lógica a un partido condenado por corrupción".

Cuestionada sobre la posibilidad de que sea el presidente gallego y líder del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, quien sustituya a Rajoy, Rodil ha insistido en que él jefe del Ejecutivo gallego no puede emplear a Galicia como la "sala de espera" mientras decide sobre sus futuras aspiraciones políticas. "No estoy en la cabeza del presidente, pero si algo tenemos claro es que Galicia no puede ser la sala de espera mientras ese señor deshoja la margarita sobre su futuro", ha zanjado al respecto.