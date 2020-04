La oposición urge una "respuesta clara" sobre las oposiciones de Educación en Galicia

Los principales partidos políticos de la oposición en Galicia han exigido este lunes a la Xunta una "respuesta clara" sobre la fecha de celebración de las pruebas selectivas de la oferta pública de empleo convocada por la Consellería de Educación para este año.

Tras la reunión mantenida este domingo con el presidente del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo, los portavoces de la oposición han coincidido en defender que es necesario ofrecer certezas a los opositores después de que todas las comunidades autónomas salvo Galicia hayan aplazado sus exámenes con motivo de la emergencia sanitaria despertada por el coronavirus.

De este modo, el líder de Galicia en Común-Anova Mareas, Antón Gómez-Reino, carga contra la Xunta y ha trasladado que "los opositores no pueden estar en esta incertidumbre", además de pedir al Ejecutivo autonómico que convoque una mesa de negociación con representantes del sector para "acordar una nueva agenda" para este proceso selectivo en el que se tiene que "garantizar el número de plazas de esta convocatoria".

Por su parte, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, señala que, si bien "querría que las oposiciones se celebrasen con normalidad", parece "muy difícil" que se puedan organizar pruebas masivas en los próximos meses "sin que constituyan un riesgo para la salud pública", por lo que "lo más sensato sería posponerlas a 2021 manteniendo todas las plazas de este año".

La líder nacionalista ha atribuido al "electoralismo" el hecho de que en Galicia no se haya anunciado la suspensión de las oposiciones, toda vez que es "la única explicación lógica para que no haya claridad y se siga jugando con este tema", si bien "no es momento ni de electoralismo ni de jugar con el futuro de quienes llevan años preparando esta prueba".

A su vez, el secretario general del PSdeG, Gonzalo Caballero, manifiesta que, para atender las necesidades de Galicia y de los gallegos, el presidente de la Xunta debe tomar "decisiones de calado" y no limitarse a "ponerle deberes al Gobierno de España" y confrontar con el mismo.