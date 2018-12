La oposición creará una comisión alternativa sobre la sanidad gallega

Los grupos de la oposición en el Parlamento de Galicia, En Marea, PSdeG y BNG, anunciarán este jueves la creación de una comisión alternativa sobre el estado de la sanidad pública.

Los portavoces de Sanidad de las tres formaciones ofrecerán por la mañana una rueda de prensa conjunta en la que desgranarán las claves de esta propuesta, surgida ante las discrepancias existentes con el plan de trabajo aprobado por el PPdeG para la comisión de investigación abierta sobre el impacto de los recortes en el sistema sanitario.

Dicho órgano fue abandonado hasta en dos ocasiones por las fuerzas de la oposición, que denuncian los "vetos" impuestos por el grupo mayoritario a la convocatoria de ciertos comparecientes, como los cargos del Servicio Gallego de Salud (Sergas) investigados por las muertes de pacientes con hepatitis C o el portavoz de la familia del fallecido en el PAC de A Estrada sin atención médica.

Actualmente, la otra comisión, que fue creada a instancias de la oposición y pese al voto contrario del PPdeG, está desarrollando su plan de trabajo con normalidad pese a las ausencias de En Marea, PSdeG y BNG.

Por este órgano han pasado ya diferentes expertos en salud pública, finanzas, cargos de la Administración y personal sanitario; que han contrapuesto sus versiones sobre el tema tratado únicamente con los miembros de la bancada popular.

Así pues, está prevista también la comparecencia en esta comisión, a la que los grupos de la oposición no han confirmado si regresarán o no, del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo; o del conselleiro de Sanidad, Jesús Vázquez Almuíña.

La oposición exigen la dimisión de Almuiña al no comparecer en el próximo pleno

La sanidad vive una semana agitada en Galicia. Médicos convocados por el sindicato O'Mega se manifestaron este martes ante el Parlamento gallego, mientras que en el área de Vigo dimitieron en bloque jefes de servicio Además, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, tendrá que responder la próxima semana en el Parlamento sobre la situación de la sanidad gallega, asunto en el que la oposición centrará un pleno en el que no comparecerá el conselleiro que lleva la cartera sanitaria autonómica, Jesús Vázquez Almuiña, pese a la demanda unánime de En Marea, PSdeG y BNG.Tras la Xunta de Portavoces de este miércoles, en la que se han abordado los órdenes del día del próximo pleno ordinario y también del que dejará listos los presupuestos gallegos para 2019, los tres portavoces de la oposición han denunciado el "veto" de los populares a que comparezca Almuiña tras la dimisión en bloque de jefes de servicio y unidad de Atención Primaria en el área de Vigo. La oposición exige la dimisión del conselleiro de Sanidade tras el "portazo" del PP a que comparezca en pleno.Por su parte, el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha vinculado parte de los problemas en la sanidad con una falta de profesionales. "Seguiremos hablando e intentando hacer todo lo que nos corresponda", ha indicado Rueda, quien, no obstante, ha atribuido la situación actual a "causas de carácter general que no solo corresponden a Galicia".