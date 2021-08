A oposición acusa á Xunta de "recortar máis de 1.000 profesores"

Os grupos da oposición, BNG e PSdeG, acusaron á Xunta de "recortar máis de 1.000 profesores" na educación pública de cara ao comezo do curso que arrinca nunhas semanas e que, para o Partido Popular, presenta unhas características que "non se poden equiparar" ás do anterior.

Desta forma ha replicado o portavoz do grupo maioritario na Cámara, o popular Pedro Puy, após as críticas dos líderes de BNG, Ana Pontón, e PSdeG, Gonzalo Caballero, nas roldas de prensa celebradas na mañá deste luns no Pazo do Hórreo.

Os portavoces da oposición cargaron contra a Administración autonómica por "negarse" a "reforzar" a educación pública ao "prescindir" de máis dun milleiro de docentes que foron contratados de forma extraordinaria o pasado curso.

"O PP pretende empezar o curso en plena pandemia cun recorte de profesorado, que é o contrario ao que se necesita", aseverou a nacionalista Ana Pontón, que puxo o acento en que o curso que se inicia en dúas semanas volverá estar "marcado" pola pandemia, como apuntou a propia Conferencia Nacional de Educación, que cualificou este exercicio de período "de transición".

Por tanto, a líder do BNG entende que é preciso reforzar os cadros dos centros educativos, posto que "a maioría dos nenos van iniciar o curso sen vacinarse" e a evolución da pandemia é aínda "incerta".

Ademais, ve necesaria a contratación extraordinaria de docentes para paliar os efectos da crise sanitaria nun alumnado no que hai nenos e nenas que "teñen dificultades e quedáronse atrás".

"Feijóo ten que explicar por que en varias comunidades van manter ou aumentar o profesorado cos mesmos recursos e el avanza unha avalancha de recortes", apostilou Pontón, que acusa o presidente autonómico de "ir contra o ensino público" por "motivos ideolóxicos".

GONZALO CABALLERO. Pola súa banda, o secretario xeral do PSdeG, Gonzalo Caballero, tamén dirixiu as súas críticas cara ao xefe do Executivo galego por "despedir a 1.00 profesores de reforzo" que, di, poderían continuar contratados pola administración grazas aos fondos que recibirá do Goberno central.

"A Xunta non aproveita os 800 millóns de euros que van chegar a Galicia para reforzar os servizos públicos", sentenciou Caballero, quen ve nesta situación unha proba do "fracaso" do Goberno de Feijóo na súa xestión dos servizos públicos.

Neste sentido, advertiu que a sanidade se atopa "nunha situación de enorme gravidade" que fai "que até o propio conselleiro de Sanidade –Julio García Comesaña– tivo que recoñecer que estaba preocupado e non tiña solucións para a atención primaria".

Así as cousas, Gonzalo Caballero reclamou á Xunta que "recoñeza que está a debilitar os servizos públicos" e que "non ten políticas para crear emprego de calidade" ou para xestionar os fondos europeos.

PP: "NON É RAZOABLE". Cuestionado sobre as críticas da oposición, o popular Pedro Puy defendeu que as características deste curso "non se poden equiparar" ás do pasado, xa que "a inmensa maioría" de profesorado e alumnado "van estar vacinados" contra o covid-19.

Así defendeu que a Xunta prescinda do milleiro de profesores que reforzaron o sistema educativo durante os últimos meses, á vez que remarcou que o Goberno adopta esta decisión en aplicación da directriz estatal "que permite maior proximidade" entre os alumnos.

Por tanto, Puy cre que "non é razoable" demandar que se contraten estes docentes cando "o propio Goberno de España relaxa" as medidas nos centros educativos "porque é posible sanitariamente"