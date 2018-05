La oposición acusa a Feijóo de ser "un Judas" con los gallegos

Los portavoces parlamentarios de la oposición -En Marea, PSdeG y BNG- han coincidido en criticar que el presidente gallego y líder del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, opte por "traicionar" y ser un "Judas" con todos los gallegos para defender a su jefe de filas, Mariano Rajoy.

Tras la Junta de Portavoces, los representantes de la oposición han lamentado así las declaraciones del jefe del Ejecutivo autonómico que ayer mostró su apoyo al presidente del Gobierno subrayando que nunca será un "Judas" con él, afirmación que desde la oposición entienden en términos de beneficios personales de cara a una posible sucesión en el PP.

El viceportavoz de En Marea en la Cámara, Antón Sánchez, ha cuestionado la "motivación" que mueve a Núñez Feijóo para defender a Rajoy tras la sentencia de la Gürtel cuando la demanda de la sociedad es "contraria" a "esconder la corrupción de su partido", como él parece querer hacer, ha dicho.

Por ello, ha puesto en duda que la postura del presidente gallego favorezca una "imagen de regeneración" que busca la sociedad tras una sentencia que demuestra que el PP "es estructuralmente corrupto" por lo que "está inhabilitado para gobernar".

De igual forma, el portavoz del PSdeG en O Hórreo , Xoaquín Fernández Leiceaga, ha cuestionado qué tendría que pasar para que el presidente gallego optase por "separase de la cúpula de su partido y censurase la actuación del presidente del Gobierno".

En este sentido, ha considerado que da la "impresión" de que estas declaraciones de respaldo incondicional son la "simulación de un apoyo y posible traición en diferido".

La portavoz del BNG, Ana Pontón, ha coincidido en que "el señor Feijóo no quiere ser Judas para Rajoy porque prefiere ser un Judas para Galicia" porque "lo que está haciendo el señor Feijóo es ser cómplice".

Ha censurado que pese a la sentencia conocida la semana pasada no quiera asumir "la grave situación del PP" ni sus "responsabilidades" porque cree que si su partido "aguanta este envite no pasa nada y todo sigue igual".

No obstante, ha confiado en que haya cambios próximos y llegue "el fin de la era Feijóo" porque la ciudadanía así lo decida sacando al PP de las instituciones.

Sin embargo, el portavoz parlamentario de los populares gallegos, Pedro Puy, ha censurado que las formaciones de la oposición intenten cargar contra el PPdeG cuando la sentencia no hace "ninguna" referencia a la Comunidad, demostrando que acabar con la corrupción no es lo que verdaderamente les interesa sino que buscan una estrategia de desgaste al partido mayoritario.