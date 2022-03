La oposición acusa a Feijóo de estar ausente en un "momento crítico"

BNG y PSdeG han cargado este lunes contra la ausencia del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, inmerso en la campaña interna para liderar el PP, en un momento "crítico", mientras que el PPdeG ha defendido que, a pesar de su periplo de partido, "cumple todas sus obligaciones" como jefe del Ejecutivo autonómico.

Con el trasfondo de la guerra de Ucrania, el alza de precios y las dificultades que viven distintos sectores económicos en la Comunidad, la viceportavoz del BNG, Olalla Rodil, ha advertido que la Comunidad se encuentra "en situación de emergencia" y ha insistido en que, una vez que Feijóo decidió "anteponer los intereses de su partido" y "su propia ambición política personal", debería dimitir ya.

"Creemos que este país y las personas que trabajamos y vivimos en él merecemos un presidente a tiempo completo y no a media jornada. Con la situación económica de Galicia, necesitamos a alguien centrado, con la cabeza aquí y a tiempo completo", ha aseverado, después de lamentar que la Comunidad tiene ahora un presidente "de gira y a tiempo parcial".

En la misma línea, el portavoz parlamentario del PSdeG, Luís Álvarez, ha llamado a Feijóo a "suspender" su campaña interna y "reintegrarse a tiempo completo" al frente del Ejecutivo autonómico, con el fin de atacar "una situación de emergencia", toda vez que hay sectores "estratégicos" gallegos "tremendamente perjudicados".

"Debería estar dedicado en exclusiva a analizar el impacto de la guerra en los sectores estratégicos y no hoy por la mañana en Baleares y por la tarde en Barcelona. Era mejor que estuviera por la mañana en Betanzos y por la tarde en A Guarda", ha sentenciado.

No en vano, ha incidido en que Galicia es la única comunidad que "simultanea" el Gobierno, "hasta donde puede gobernar de forma telemática una comunidad, con la presencia en el resto del Estado".

"CUMPLE TODAS SUS FUNCIONES". En el polo opuesto, el portavoz parlamentario popular, Pedro Puy, ha defendido a su jefe de filas y ha reprobado que la oposición responda con esta postura en un momento en el que, siguiendo la línea de la Conferencia de Presidentes, habría que apostar, bajo su punto de vista, por trabajar unidos.

"Es una forma clara de mostrar ese espíritu de unión tan necesario", ha ironizado y, tras contraponer la actitud de la oposición gallega con lo sucedido en La Palma este domingo, ha citado una decena de noticias con actuaciones llevadas a cabo por los distintos departamentos de la Xunta en los últimos días. Al margen, ha subrayado que el propio Feijóo ha representado a Galicia en la cumbre de La Palma.

"Con esta enumeración, cualquier cuestión cae por su propio peso", ha defendido, al tiempo que ha subrayado que el Grupo Parlamentario también está trabajando y registrará una iniciativa con medidas, precisamente, para enfrentar la situación difícil que viven familias y empresas, agudizada por el impacto de la guerra de Ucrania.

Para Puy, si Gobierno y grupo estuviesen parados, Feijóo sería "un mal presidente", pero no es el caso. "Cumple con todas sus obligaciones", ha proclamado, antes de defender que "tiene la cabeza" en Galicia y "está pendiente" de que se adopten decisiones en la Comunidad para seguir avanzando. "Si la oposición prefiere enredarse en esta cuestión, es cosa de ellos", ha zanjado.



El PP contabilizó más de 400 bajas en el punto álgido de su crisis interna pero ganó después unas 850 altas con Feijóo

Un total de 418 afiliados del PP se dieron de baja del partido en el punto álgido de su crisis interna, que vivió momentos convulsos como el domingo 20 de febrero con la manifestación a las puertas de Génova con voces pidiendo la dimisión de Pablo Casado, según han informado fuentes del Comité Organizador del Congreso del PP.



Sin embargo, poco después el partido empezó a recuperar militantes cuándo se anunció la convocatoria de un congreso extraordinario y se apuntó a Alberto Núñez Feijóo como posible sucesor de Casado, contabilizándose un total de 842 altas en esos días, han señalado las mismas fuentes.



Por lo tanto, si bajas que se produjeron durante ese fin de semana fueron de 418 y las altas posteriores llegaron a unas 850, la confrontación interna ha terminado con un saldo positivo para el partido, que suma alrededor de 400 personas más con carnet del PP.



Sin embargo, la dirección transitoria del PP hasta el congreso extraordinario de abril no ha desvelado en este momento cuántos afiliados tiene en total el partido, un dato que, según fuentes del COC, no es relevante para el cónclave porque lo que les interesa es el número de inscritos.



Ese paso es el que permitirá participar en el proceso congresual y los afiliados disponen hasta el día 16 de marzo para formalizar este trámite. El día 21 es cuando se celebran las asambleas en las sedes en las que se vota a los 3.099 compromisarios que acudirán al congreso y también puede haber una segunda urna para que los afiliados voten al candidato, si bien esta decisión aún no está tomada.