Un operario sufre un accidente grave nun serradoiro de Santiso

Os servizos sanitarios de urxencia atenderon na mañá deste mércores a un operario que sufriu un accidente cando manipulaba unha máquina no serradoiro de Santiso (A Coruña).

A alerta activouse no 112 Galicia ás 12.30 horas tras recibir a chamada dun compañeiro do ferido. Así, os xestores do Centro Integrado de Atención ás Emerxencias avisaron aos equipos de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que acudiron a bordo do helicóptero medicalizado con base en Santiago.

Unha vez no lugar, comprobaron as importantes lesións que o operario presentaba nunha man coa posibilidade de perda deste membro.

Ademais dos servizos sanitarios, ao lugar dos feitos desprazouse unha patrulla da Garda Civil co fin de coñecer todos os detalles do accidente.