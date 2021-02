Un operario resulta ferido nun accidente nas obras do Ave na Gudiña

Un operario resultou ferido este martes nun accidente ocorrido nas obras do Ave na Gudiña (Ourense), cando caeu da carreta de motor que manexaba no túnel do Cañizo. Segundo informou a Central de Atención a Emerxencias 112-Galicia, o suceso ocorreu sobre as 14.45 horas.

O traballador manexaba unha carreta no túnel do Cañizo, en dirección a Madrid, cando sufriu un accidente. Até a zona foron mobilizados efectivos da Garda Civil e da Policía Autonómica, así como persoal sanitario do 061 para asistir ao ferido.