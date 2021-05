Veinte claves para un nuevo escenario

La extinción esta medianoche del estado de alarma abre un nuevo escenario en el que los reajustes para sostener algunas de las medidas que implicaba esta herramienta común para todo el Estado se combinan con los nuevos pasos en la desescalada que dará Galicia. Con todo, a pesar de que la previsión de la Xunta es que algunos de estos acuerdos adoptados en el comité clínico entren ya en vigor este sábado, son decisiones que están aún a la espera de recibir el beneplácito del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, en especial en cuanto a las restricciones relativas a la limitación de la movilidad de los ciudadanos —el cierre perimetral y la continuidad del toque de queda en los concellos en nivel máximo— y las reuniones de personas —la prohibición de los encuentros entre no convivientes en los municipios en riesgo extremo; su veto entre las 1.00 y 6.00 horas en el resto de la comunidad—. Por ello, las preguntas y respuestas que aquí se tratan de aclarar son, en algunos casos, provisionales.

¿Puedo viajar fuera de Galicia?

Desde este domingo, sí. El fin del estado de alarma implica el fin del cierre perimetral de la comunidad, por lo que no será necesario justificar cualquier viaje fuera. Lo mismo ocurre para los foráneos, que pueden venir a la comunidad prácticamente sin problema.

¿Hay algún tipo de limitación para hacer turismo?

Todavía sí. Baleares, por ejemplo, no levantará el cierre perimetral de la comunidad, mientras que algunos gobiernos autonómicos han decretado el confinamiento de determinadas zonas más afectadas por el covid. Galicia, sin ir más lejos, tendrá cinco concellos cerrados desde este domingo —Cambados, Vilanova, Cualedro, Laza y Padrón—, donde solo se puede entrar o salir por motivos justificados. Por tanto, hay que tener en cuenta el régimen de medidas que pesa sobre el lugar de destino.

¿Puedo ir de Lugo hasta A Pastoriza, que está en nivel alto?

Sí, y viceversa. La limitación de movilidad solo afecta a los cinco concellos en nivel máximo.

¿Quiénes tienen obligación de anotarse en el registro de viajeros de la Xunta?

Las personas que lleguen a la comunidad están obligadas a notificar si en los 14 días anteriores han estado en Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Madrid, Navarra, País Vasco, La Rioja, Ceuta o Melilla, según la última actualización. Deberán cubrir el formulario habilitado en la web del Sergas o comunicarlo al teléfono 881.002.021 en 24 horas. Se les ofrecerá una prueba diagnóstica. En el caso de que cuenten con un certificado de vacunación, deberán inscribirse igualmente, aunque les bastará acreditar que tienen este documento y no necesitarán test.

Siendo residente en Galicia, ¿puedo pedir una prueba si he viajado a un lugar de riesgo?

Los vecinos de Galicia que regresen de un viaje a un lugar con alta incidencia pueden recurrir también al registro de viajeros.

¿Pueden venir personas a Galicia desde Brasil o India?

La normativa estatal seguirá vigente para los viajeros internacionales. De hecho, esta semana, el Gobierno decidió ampliar hasta el día 25 las restricciones a los vuelos procedentes de Brasil y Suráfrica, con lo que solo podrán aterrizar en los aeropuertos españoles aeronaves ocupadas por españoles o residentes. Con India, uno de los países que más preocupa, España no tiene conexiones directas, pero los viajeros que vengan de allí tendrán que presentar una PCR negativa a su llegada a los aeropuertos españoles y cumplir cuarentena obligatoria.

El último listado de países a los que se exige a los pasajeros una prueba negativa, y que estará vigente hasta el 23 de mayo, incluye, para la Unión Europea, a Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chequia, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía y Suecia.

¿Hasta qué hora puedo estar en la calle desde ahora?

Este mismo sábado ya no hay toque de queda, por lo que cualquier persona podrá estar en la vía pública a la hora que le plazca. Eso sí, entre las 1.00 y las 6.00 no podrá estar con gente con la que no conviva. Los concellos en nivel máximo siguen con toque de queda a las 23.00.

¿Puedo dormir en casa de un amigo o de un familiar?

No, por la misma razón que en el punto anterior: entre las 1.00 y las 6.00 solo se debe estar con aquellas personas con las que se viva.

¿Qué pasa con los botellones?

La legislación autonómica ya prohíbe el botellón a cualquier hora del día, con pandemia o sin ella.

¿Podemos juntarnos un grupo de diez amigos este domingo?

No. Una de las condiciones que no varían es la de las reuniones entre no convivientes. En todo lugar exterior, el tope es de seis personas. En un espacio interior, ya sea una vivienda o un bar, será de cuatro.

¿Podemos acoger en casa al abuelo, que vive en residencia?

Sí, a no ser que la vivienda esté en un concello en nivel máximo de restricciones. Además, deberá estar en casa un mínimo de cinco días. A su regreso al centro, se le hará una prueba diagnóstica.

¿Y cuánto puede salir él del centro a pasear?

Si la residencia está en un concello en nivel medio-bajo o medio de restricciones, cinco veces por semana, con cuatro horas por salida. En el resto de municipios son tres veces.

Más horas de bares desde ya