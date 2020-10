Olvidan a un menor en un bus escolar en Oleiros

Un menor de tres años quedó olvidado en un bus escolar en Oleiros hasta que se percataron desde la empresa de transportes de lo sucedido y regresaron con él al centro CEIP Luis Seoane, donde cursa Educación Infantil, tras estar toda la mañana fuera.

Así lo han explicado desde el centro y el ayuntamiento, que denuncian que, tras lo sucedido –los hechos se produjeron el martes– la Jefatura Territorial de Educación "decidió obligar a la directora a dimitir", una medida que rechazan ya que la eximen de cualquier responsabilidad.

En un comunicado, los miembros del claustro y el personal no docente de este centro exponen que "la empresa de transportes contratada por la Xunta de Galicia para transportar al alumnado, se olvidó de bajar a un niño de Educación Infantil y dejarlo en el colegio como es habitual".

El niño fue llevado de vuelta a las dependencias de la empresa y desde el centro aclaran que "no llegó a poner un pie en el recinto escolar por lo que se consideró que la familia no lo enviara al colegio".

PIDEN QUE SE ANULE LA DIMISIÓN. En su comunicado, añaden que, tras estos hechos, "la Jefatura Territorial decide obligar a la directora a dimitir, manifestando que perdió la confianza en ella", una conducta que el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, califica de "fascista".

El claustro y el personal no docente expresa su "malestar y repulsa" por la actuación de la Jefatura Territorial "de cargar toda la culpa ante la figura de la dirección" y defienden que la directora es "una persona responsable, trabajadora" y una "infatigale profesional que en todo momento actúa para salvaguardar el estado emocional del niño y su familia".

"Así como dar la cara y reconducir lo sucedido hacia un cauce lo más mediador posible entre la empresa de transporte y la familia". "Sin eximir en ningún momento de sus funciones de representación de la administración en el colegio", apostillan. Por todo ello, piden que se anule "la dimisión obligada" de la directora y defienden que su actuación fue "responsable, activa e impecable".

"Las responsabilidades de este hecho recaen en otros agentes externos al centro educativo" y apelan a que la resolución del caso sea entre la administración y la empresa contratada y no forme parte "de un juicio popular en el que se incite a cortar cabezas de una forma poco ortoxoa y sensacionalista".

RESPALDO DEL ALCALDE. Por su parte, el regidor de Oleiros admite que se trata de un "gravísimo acontecimiento" lo sucedido con el menor en el servicio de transporte escolar, pero también que la directora fuese "obligada a dimitir". Además de calificarla como una directora "ejemplar", insta a luchar "para que siga en su cargo". "Si mañana se mantiene el cese, haremos una convocatoria a todo el pueblo de Oleiros para movilizarnos y protestar".

"La responsabilidad del grave suceso ocurrido con el menor", del que explica que quedó en el bus durante toda la mañana, "es de la compañía de transportes y de la persona que realiza las tareas de acompañamiento y el cuidado en el autobús, contratados por la Xunta". "Es la Xunta la responsable de estos hechos tan graves e intolerables, no la directora del centro".