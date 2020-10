Olas gigantes de Espasante a Irlanda

La borrasca Epsilon, situada a miles de kilómetros de Galicia, dejó un oleaje de impresión en Galicia. De ello fue testigo un vecino de Espasante, en el municipio coruñés de Ortigueira, que captó el miércoles por la tarde una ola gigante sobre el puerto de la localidad. Llegó a superar la altura de la lonja, como captó José Antonio de Avelina.

Estas imágenes impresionantes se pudieron ver en otros puntos de la costa gallega, desde Rinlo hasta A Coruña. En Punta Langosteira alcanzaron casi los nueve metros. Y en el País Vasco el mar lanzó una embarcación contra el muelle de Ondarroa. Aunque sin duda la palma se la llevó Irlanda, donde se registró una ola de 29,8 metros de altura.

The Marine Institute Irish Weather Buoy Network has recorded a wave height of 23.5m at M6 at 1900 last night and a wave height of 29.8m at M6 at 0400 this morning. 30m waves like - The perfect storm!! pic.twitter.com/cseDm87dEk